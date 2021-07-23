Fonlanmış diller! ABD’li vakıf sol basını neden besliyor?



Bunun bir ayağında terör örgütleri, diğer ayağında ise legal muhalefet partileri, medya ve sivil toplum örgütleri vardı."

ABD ile Türkiye'deki solun ilişkisinin ne kadar geçmişe dayandığı meçhul olsa da açığa çıkmasına ve görünür olmasına Gezi kalkışmasında tanık olduk. O tarihten sonra -belki bir iki sol parti ve aktör hariç- ne CHP'nin ne HDP'nin ne de sol medyanın ABD karşıtlığına rastlanmadı. Bir zamanlar solun antiemperyalist olduğu unutulmuş, yerini tıpkı Batı medyasında olduğu gibi AK Parti düşmanlığı almıştı.

CHP dahil sol bu süreçte F Tipi dediği FETÖ'yü bile görmezden geldi. Dahası Gezi sonrası hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ABD'ye gitmiş, FETÖ'cüler ve Türkiye karşıtlarıyla özel ilişkiler kurulmuştu.

Mesela bu tabloyu o "muhalif sol" medyanın hiçbirinde göremezsiniz. Bu ilişkiler onlara göre yok hükmünde.

Ama daha vahim olanı, sık sık Deniz Gezmiş'lerin ABD karşıtlığına sahip çıkan sol siyasetçi ve medya mensupları, ABD'nin PKK-YPG'ye binlerce TIR silah verip onları bölge ülkelerine karşı kara gücü olarak kullanmalarını da görmezden geldi.

ABD'li vakfın para verdiği hiçbir sol muhalif gazeteci bu konuyu gündemine alıp işlemedi, işleyemez de.

Boşuna "besleme basın" denmiyor.

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