ABD'li vakıftan muhalif medyaya destek! Para alan gazeteciler kimler?

Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'ın anlattıkları:

"Türkiye'deki ana akım medyanın bir kısmının fonlandığını biliyorduk. Destek olmadan bu haber siteleri ya da yayın organları bunları yapamazdı. İşte ABD'li Chrest Foundation Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı.

Bunlardan en meşhuru Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope. Bu site 2015 yılında kurulduktan sonra bu vakıf ile yolları kesişiyor ve o zamandan beri 476 bin dolar para almışlar. Ruşen Çakır'ın konuk profiline bakıldığı zaman iki isim göze çarpıyor. AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan sürekli olarak konuk olarak alınıyor.