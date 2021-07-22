ABD'li vakıftan muhalif medyaya destek! Para alan gazeteciler kimler?
ABD'li vakıf Türkiye'de iktidar karşıtı yayın yapan kuruluşlara yüz binlerce dolar hibede bulundu. Amerikan merkezli vakıf, 5 milyon liradan fazla hibenin hepsini, Türkiye'deki muhalif medyaya verdi. İktidar karşıtı medyaya yüz binlerce dolar neden hibe ettiler? ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran değerlendirdi.
Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'ın anlattıkları:
"Türkiye'deki ana akım medyanın bir kısmının fonlandığını biliyorduk. Destek olmadan bu haber siteleri ya da yayın organları bunları yapamazdı. İşte ABD'li Chrest Foundation Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı.
Bunlardan en meşhuru Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope. Bu site 2015 yılında kurulduktan sonra bu vakıf ile yolları kesişiyor ve o zamandan beri 476 bin dolar para almışlar. Ruşen Çakır'ın konuk profiline bakıldığı zaman iki isim göze çarpıyor. AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan sürekli olarak konuk olarak alınıyor.
15 Temmuz darbe girişiminde adı geçen ve araması bulunan eski CIA uzmanı Barkley sürekli olarak burada canlı yayında konuşuyor. Bu tarz işlerle en çok dikkat çeken Ruşen Çakır.
2. sırada yer alan ise P24 ve ismi de çok tuhaf Hasan Cemal. Onun kurucusu olduğu bir internet sitesi, ismi Bağımsız Gazeteciler Platformu. Hasan Cemal ve ekibi sadece bu sene 124 bin dolar para almışlar ABD'li vakıftan.
Kurucuları arasında Yasemin Çongar var ve bu isim generallere kumpas kurduğu gerekçesiyle 52 yıl hapis ile yargılanıyor. Yavuz Baydar bir diğer öne çıkan şahıs ve bu isim FETÖ'nün medya yapılanması içerisinde yer alıyor.
140 Journos yine ABD'li vakıf tarafından fonlanan bir site ve 60 bin dolar para almışlar. Bu sitenin fotoğrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kareyle başlıyor. Yeni muhalif unsurları öne çıkartma gayesinde çalışıyorlar.
Türkiye'de medyayı fonlayan bu ABD'li vakıf 1999 yılında kuruldu. Kurulduktan 2 sene sonra Türkiye'deki gazeteciler ve STK'lar üzerinden Türkiye2deki muhalif unsurları öne çıkartmakla işlerini yürütüyor."
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