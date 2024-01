Sapkın ve sapıklığın organize gücü Siyonistler! Epstein skandalının ardından şimdi de sinagog altına inşa edilen tünellerde ne amaçlandı?

New York'un altına kazdıkları tünellerle yer altındaki bir sinagoga giden Ortodoks Yahudiler dünya basınında ses getirdi. Çok sayıda girişi olduğu belirlenen tünellerden kaçan Yahudilerden bazıları ise bölgedeki kişilerin kamerasına yansıdı.

ABD'nin New York şehrindeki Yahudiler için simgesel hale gelen '770 Eastern Parkway' denilen sinagogda tüneller keşfedildi.Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli eyaletlerinden New York'ta yaklaşık 9 milyon kayıtlı insan yaşıyor, turistleri de ekleyince bu sayı 20 milyona kadar çıkabiliyor. Eyalette Yahudi kesimde hayatını sürdürüyor. 2024 itibariyle New York, Tel Aviv dışındaki en büyük Yahudi nüfusuna sahip bölge olarak biliniyor. Yahudilerin yarısından daha fazlası ise Brooklyn'de bulunuyor.