Sapkın ve sapıklığın organize gücü Siyonistler! Epstein skandalının ardından şimdi de sinagog altına inşa edilen tünellerde ne amaçlandı?

"ORTODOKS YAHUDİLİĞİ İÇİN UTANÇ"

Salı gününün ilk saatlerinde yaşanan gelişmede Brooklyn'de Ortodoks Yahudilere ait gizemli bir sinagog bulundu. İnşaat işçileri tarafından tesadüfen keşfedilen tünelin kapatılmaması için Yahudiler büyük mücadele verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler 10 kişiyi tutukladı. Sinagogu yöneten haham Yosef Braun yaşananları korkunç olarak nitelendirdi ve Ortodoks Yahudiliği için utanç olarak yorumladı.Yahudiliğin Hasidi koluna mensuplar

Yahudiliğin Hasidi koluna mensup şahısların aslında uzun yıllardır bu tünelleri kazdığı düşünülüyor, tünellerin amacı ise henüz belirsiz. Aralık ayında bir kısmının tespit edildiği tünellerin birçok girişi de bulunuyor. ABD basını ayrıca tünellerin kazılmaya dört yıl önce başlanmış olabileceğini ortaya attı ancak kesin kanıt sunmadı. Öte yandan Hasilere ait bir haber sitesi olan COL Live, tüneldeki erkeklerin çoğunun İsrail'den geldiğini bildirdi.Hasidik yahudiler kimdir?