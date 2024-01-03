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Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler sızdı! Fuhuş ağındaki dünyayı sarsacak isimleri ABD basını açıkladı

ABD'de "karakutu" olarak bilinen ve hakkında cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı gibi birçok suçlama nedeniyle tutuklanan sapık milyarder Jeffrey Epstein, cezaevinde intihar etmişti. Epstein'ın Bill Clinton, Donald Trump, İngiliz Prensi Andrew, Bill Gates gibi birçok isimle bağlantısı olduğu bilinirken, fuhuş ağı ile ilgisi olduğu iddia edilen diğer isimler şok etkisi yarattı. ABD basını tarafından dosyada adı geçen bazı isimler sızdırıldı.

Giriş Tarihi: 03.01.2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 17:32
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Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler sızdı! Fuhuş ağındaki dünyayı sarsacak isimleri ABD basını açıkladı

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein skandalı bitmek tükenmek bilmiyor. Kurduğu uluslararası fuhuş ağı, cinsel istismar vakaları ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklanan Epstein, cezaevinde intihar etmişti.

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Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler sızdı! Fuhuş ağındaki dünyayı sarsacak isimleri ABD basını açıkladı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

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Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler sızdı! Fuhuş ağındaki dünyayı sarsacak isimleri ABD basını açıkladı

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

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Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler sızdı! Fuhuş ağındaki dünyayı sarsacak isimleri ABD basını açıkladı

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı.

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Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler sızdı! Fuhuş ağındaki dünyayı sarsacak isimleri ABD basını açıkladı

Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.