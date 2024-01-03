Jeffrey Epstein dosyasında yeni isimler sızdı! Fuhuş ağındaki dünyayı sarsacak isimleri ABD basını açıkladı

ABD'de "karakutu" olarak bilinen ve hakkında cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı gibi birçok suçlama nedeniyle tutuklanan sapık milyarder Jeffrey Epstein, cezaevinde intihar etmişti. Epstein'ın Bill Clinton, Donald Trump, İngiliz Prensi Andrew, Bill Gates gibi birçok isimle bağlantısı olduğu bilinirken, fuhuş ağı ile ilgisi olduğu iddia edilen diğer isimler şok etkisi yarattı. ABD basını tarafından dosyada adı geçen bazı isimler sızdırıldı.