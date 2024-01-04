Derin ABD'nin karakutusu ifşa oldu! İşte sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın davasında adı geçenlerin listesi

Son dakika haberi | Tutuklandıktan sonra hapishanede intihar eden ve "Derin ABD'nin karakutusu" olarak tanınan sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın dava dosyasındaki isimler açıklandı. Listede daha önce adı geçen Bill Clinton, Donald Trump, Prens Andrew gibi isimlerin yanı sıra Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis ve Kevin Spacey gibi ünlülerin de yer aldığı görüldü. Listede dikkat çeken bir diğer isim ise "İsrail'in saldırı köpeği" olarak tanınan Alan Dershowitz oldu.