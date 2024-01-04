04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Derin ABD'nin karakutusu ifşa oldu! İşte sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın davasında adı geçenlerin listesi

Derin ABD'nin karakutusu ifşa oldu! İşte sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın davasında adı geçenlerin listesi

Son dakika haberi | Tutuklandıktan sonra hapishanede intihar eden ve "Derin ABD'nin karakutusu" olarak tanınan sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın dava dosyasındaki isimler açıklandı. Listede daha önce adı geçen Bill Clinton, Donald Trump, Prens Andrew gibi isimlerin yanı sıra Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis ve Kevin Spacey gibi ünlülerin de yer aldığı görüldü. Listede dikkat çeken bir diğer isim ise "İsrail'in saldırı köpeği" olarak tanınan Alan Dershowitz oldu.

Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:52
  • 1
  • 26
Derin ABD’nin karakutusu ifşa oldu! İşte sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın davasında adı geçenlerin listesi

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Bir İngiliz medya devinin kızı olan Maxwell'e karşı açılan bir dava kapsamında isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Derin ABD’nin karakutusu ifşa oldu! İşte sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın davasında adı geçenlerin listesi

Maxwell, Epstein ile birlikte işlediği suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor.

  • 3
  • 26
Derin ABD’nin karakutusu ifşa oldu! İşte sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın davasında adı geçenlerin listesi

Hakim Loretta Preska, çoğu ismin zaten kamuda yer aldığını ve çok sayıda kişinin de belgelerin açıklanmasına bir itirazı olmadığını söyledi.

Buckingham Sarayı daha önce iddiaların "kategorik olarak doğru olmadığını" söylemişti.

Clinton'ın ekibi, Epstein ile eski siyasetçinin bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein'ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını aktarmıştı.

  • 4
  • 26
Derin ABD’nin karakutusu ifşa oldu! İşte sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın davasında adı geçenlerin listesi

2000'lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein'ın uçağıyla Bill Clinton'ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika'ya gittiği biliniyor.

  • 5
  • 26
Derin ABD’nin karakutusu ifşa oldu! İşte sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın davasında adı geçenlerin listesi

Mahkeme belgelerine göre Sjoberg ifadesinde Epstein'ın bir keresinde, kendisine Clinton'ın "kızları genç sevdiğini" söylediğini anlattı.

Clinton daha önce başkanlık yaptığı dönemde 22 yaşındaki bir Beyaz Saray stajyeriyle ilişki yaşamıştı.