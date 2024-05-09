Sıla Türkoğlu'nun partneri Kaan Taşaner bakın kimin oğlu çıktı! O dizide annesiyle birlikte oynamış!

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerle başrolü paylaşan Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oluyor. Tiyatro oyunu "Karanlıkta İlk Işık Kubilay" ile oyunculuğa ilk adımını atan ve "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisiyle tanınan yakışıklı oyuncunun annesi de çok ünlüymüş. Meğer anne-oğul aynı dizide rol almışlar. İşte Kaan Taşaner'İn oyuncu annesi...