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Sıla Türkoğlu'nun partneri Kaan Taşaner bakın kimin oğlu çıktı! O dizide annesiyle birlikte oynamış!

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerle başrolü paylaşan Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oluyor. Tiyatro oyunu "Karanlıkta İlk Işık Kubilay" ile oyunculuğa ilk adımını atan ve "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisiyle tanınan yakışıklı oyuncunun annesi de çok ünlüymüş. Meğer anne-oğul aynı dizide rol almışlar. İşte Kaan Taşaner'İn oyuncu annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 11:29
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Sıla Türkoğlu’nun partneri Kaan Taşaner bakın kimin oğlu çıktı! O dizide annesiyle birlikte oynamış!

Yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde.

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Sıla Türkoğlu’nun partneri Kaan Taşaner bakın kimin oğlu çıktı! O dizide annesiyle birlikte oynamış!

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu ile kamera karşısına geçiyor.

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Sıla Türkoğlu’nun partneri Kaan Taşaner bakın kimin oğlu çıktı! O dizide annesiyle birlikte oynamış!

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu.

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Sıla Türkoğlu’nun partneri Kaan Taşaner bakın kimin oğlu çıktı! O dizide annesiyle birlikte oynamış!

Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

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Sıla Türkoğlu’nun partneri Kaan Taşaner bakın kimin oğlu çıktı! O dizide annesiyle birlikte oynamış!

Kaan Taşaner ve annesi meğer aynı dizideymiş...