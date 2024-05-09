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Galatasaray'a sağ bek Fransa'dan! Transfer hedefinde o isim var

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarı hedefi için kadro yapılanması hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılarda sağ bek hedefi belli oldu. Galatasaray'ın sağ bek mevkisi için Fransa'da forma giyen genç bir yıldızla iletişime geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 16:18
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Galatasaray’a sağ bek Fransa’dan! Transfer hedefinde o isim var

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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Galatasaray’a sağ bek Fransa’dan! Transfer hedefinde o isim var

Cimbom sağ bek mevkisine Sacha Boey profilinde bir oyuncu takviye etmeyi planlıyor.

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Galatasaray’a sağ bek Fransa’dan! Transfer hedefinde o isim var

Bu doğrultuda arayışlara başlayan Cimbom, bir süre önce Fransız ekibi Lyon'dan Sael Kumbedi'yi listesine almıştı.

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Galatasaray’a sağ bek Fransa’dan! Transfer hedefinde o isim var

Sarı-Kırmızılı ekibin scoutlarının bir süredir takip ettiği 19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu.

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Galatasaray’a sağ bek Fransa’dan! Transfer hedefinde o isim var

Takvim'in haberine göre, Buruk'un futbolcuyu beğendiği ve transferine onay verdiği öğrenildi.