Galatasaray'a sağ bek Fransa'dan! Transfer hedefinde o isim var

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarı hedefi için kadro yapılanması hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılarda sağ bek hedefi belli oldu. Galatasaray'ın sağ bek mevkisi için Fransa'da forma giyen genç bir yıldızla iletişime geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...