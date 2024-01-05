Epstein dava dosyalarının ikinci bölümü açıklandı! Dünya çalkalanıyor! Küçük yaştaki kız çocuklarıyla...

Recarey ifadesinde, Epstein'in reşit olmayan kızları kendi evine masör veya hizmetli olarak aldığını, bazılarının ise model olacağı vaadiyle kandırıldığını, ardından zengin isimlere "pazarlandığını" anlattı. Dedektif, bu şekilde Epstein'in evinde çalışan en az 30 kızdan soruşturma ifadesi aldığını aktardı.

Dosyalarda ayrıca Maxwell'in Epstein'e reşit olmayan genç kızları bulma konusunda hangi tarihlerde ne şekilde yardımcı olduğuna ilişkin bazı detaylar da yer aldı.