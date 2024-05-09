HaberlerGaleriMEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!
MEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) mini bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ardından 20 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenler için tatiller hakkında tüm detaylar bu haberimizde!
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Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:47Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:47