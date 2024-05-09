MEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!

19 Mayıs Bayramının Anlam ve Önemi

19 Mayıs, sadece Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olması nedeniyle değil, aynı zamanda Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bir bayram olması açısından da önemlidir. Bu gün, gençlerin spor, sanat ve kültür alanlarında kendilerini ifade etmeleri ve yeteneklerini sergilemeleri için bir fırsat olarak görülür. Bu nedenle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin ulusal bayramları arasında özel bir yere sahiptir.