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Aldatmak'ın Ozan'ı Yusuf Çim'in eski sevgilisi de çok ünlü! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla...

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan "Aldatmak" dizisi konusunun yanı sıra oyuncularıyla da gündemde. Başrollerini Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Meltem Baytok gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizide "Ozan" karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yusuf Çim'in özel hayatı merak konusu oluyor. Yakışıklı oyuncu meğer bir dönem Gönül Dağı'nın başrolüyle sevgiliymiş. İşte Yusuf Çim'in eski sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 11:56
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Aldatmak’ın Ozan’ı Yusuf Çim’in eski sevgilisi de çok ünlü! Meğer Gönül Dağı’nın yıldızıyla...

Aldatmak dizisinin yakışıklı oyuncu Yusuf Çim, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Aldatmak’ın Ozan’ı Yusuf Çim’in eski sevgilisi de çok ünlü! Meğer Gönül Dağı’nın yıldızıyla...

Başrollerini Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Meltem Baytok rol aldığı dizide Ozan karakteriyle karşımıza çıkan oyuncunun eski sevgilisi merak konusu oldu.

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Aldatmak’ın Ozan’ı Yusuf Çim’in eski sevgilisi de çok ünlü! Meğer Gönül Dağı’nın yıldızıyla...

Ünlü oyuncunun, bir dönem Gönül Dağı dizisinin yıldız ismiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Aldatmak’ın Ozan’ı Yusuf Çim’in eski sevgilisi de çok ünlü! Meğer Gönül Dağı’nın yıldızıyla...

Yusuf Çim, Hanım Köylü dizisindeki partneriyle bir dönem kısa süren bir aşk yaşadı. Çift, ilişkilerini sessiz bir şekilde noktalamıştı. İşte Yusuf Çim başta omak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Aldatmak’ın Ozan’ı Yusuf Çim’in eski sevgilisi de çok ünlü! Meğer Gönül Dağı’nın yıldızıyla...

MERT YAZICIOĞLU