Aldatmak'ın Ozan'ı Yusuf Çim'in eski sevgilisi de çok ünlü! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla...

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan "Aldatmak" dizisi konusunun yanı sıra oyuncularıyla da gündemde. Başrollerini Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Meltem Baytok gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizide "Ozan" karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yusuf Çim'in özel hayatı merak konusu oluyor. Yakışıklı oyuncu meğer bir dönem Gönül Dağı'nın başrolüyle sevgiliymiş. İşte Yusuf Çim'in eski sevgilisi...