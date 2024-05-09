SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...

Örnek Üzerinden Anlatım: Prim İadesi Süreci

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, bir erkek sigortalının sigorta başlangıç tarihi 1999'dan önceyse ve yaşı 61 ise ancak emeklilik için gereken prim günü 3600 değil de 2000 ise, bu durumda yaklaşık 1600 gün daha prim ödemesi gerekmektedir.