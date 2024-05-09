HaberlerGaleriSGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...
SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...
Emeklilik sürecindeki belirsizlikler ve eksiklikler, birçok kişinin geleceğe dair endişelerini artırıyor. Bu durum, milyonlarca bireyin prim ödemelerini geri alma isteğini gündeme getiriyor. Özellikle emeklilik şartlarını tam olarak karşılayamayanlar için SGK'dan prim iadesi alınabilmesi mümkün mü, sorusu oldukça önem kazanıyor. Bu konuda yapılacak düzenlemeler ve sağlanacak olanaklar, emeklilik planlarını etkileyen önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:30Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:31