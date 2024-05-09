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Haberler Galeri SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...

SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...

Emeklilik sürecindeki belirsizlikler ve eksiklikler, birçok kişinin geleceğe dair endişelerini artırıyor. Bu durum, milyonlarca bireyin prim ödemelerini geri alma isteğini gündeme getiriyor. Özellikle emeklilik şartlarını tam olarak karşılayamayanlar için SGK'dan prim iadesi alınabilmesi mümkün mü, sorusu oldukça önem kazanıyor. Bu konuda yapılacak düzenlemeler ve sağlanacak olanaklar, emeklilik planlarını etkileyen önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:31
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SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...

Günümüzde, emeklilik şartlarını tam olarak karşılayamayan milyonlarca kişi bulunuyor. Bu kişilerin bir kısmı, sosyal güvenlik kurumlarından kesilen primlerin iadesini nasıl alabileceklerini merak ediyor. Emeklilik şartlarını tam olarak karşılayamayan bireylerin, ödedikleri primlerin bir kısmını geri alma imkanları bulunuyor. Bu durum, "toplam ödeme" olarak bilinen bir mevzuata dayanıyor.

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SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...

İşçi ve İşveren Primleri

Günümüzde, işçi ve işverenlerin ödediği çeşitli primler, emeklilik için gereken şartları karşılayamayan bireyler için geri alınabilir mi sorusunu gündeme getiriyor. İşçiler kısa ve uzun vadeli sigorta primleri öderken, işverenler genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primlerini yatırmaktadır.

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SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...

Emeklilik Şartları ve Prim İadesi Başvurusu

Emeklilik için gereken şartlar genellikle prim günü, sigortalılık süresi ve yaş gibi kriterleri içerir. Eğer bir birey bu şartları sağlayamıyor ve dolayısıyla emekli olamıyorsa, sosyal güvenlik kurumuna bir dilekçeyle başvurarak ödenmiş olan primlerinin iadesini talep edebilir.

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SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...

Örnek Üzerinden Anlatım: Prim İadesi Süreci

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, bir erkek sigortalının sigorta başlangıç tarihi 1999'dan önceyse ve yaşı 61 ise ancak emeklilik için gereken prim günü 3600 değil de 2000 ise, bu durumda yaklaşık 1600 gün daha prim ödemesi gerekmektedir.

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SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...

Yaş ilerlemiş olduğu için çalışamıyorsa, ödenmiş olan primlerinin bir kısmını geri alabilir.