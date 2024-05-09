Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Emeklilik döneminde ek gelir fırsatları arayışında olanlar için banka promosyonları son derece cazip hale geliyor. SGK, Bağ-Kur veya memur emeklisi olmanız fark etmeksizin, her emekli bu fırsatları değerlendirebiliyor. Şu anda en yüksek promosyon tutarı 18.000 TL'ye kadar çıkıyor ve bu tutarı sunan banka sayısı 2'ye kadar yükseldi. Bu gelişmeler, emekliler arasında büyük ilgi uyandırıyor ve ek gelir kaynakları arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.