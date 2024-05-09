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Haberler Galeri Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Emeklilik döneminde ek gelir fırsatları arayışında olanlar için banka promosyonları son derece cazip hale geliyor. SGK, Bağ-Kur veya memur emeklisi olmanız fark etmeksizin, her emekli bu fırsatları değerlendirebiliyor. Şu anda en yüksek promosyon tutarı 18.000 TL'ye kadar çıkıyor ve bu tutarı sunan banka sayısı 2'ye kadar yükseldi. Bu gelişmeler, emekliler arasında büyük ilgi uyandırıyor ve ek gelir kaynakları arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 06:27
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Emekliye 17.850 TL’lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur’luya saat 6.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

2024 Mayıs ayıyla birlikte emekli banka promosyonları tekrar gündeme geldi. Emekli olmaya hak kazananlar veya bankalarla yaptıkları anlaşma sona eren emekliler, maaşlarının yatması karşılığında bankalardan promosyon alabiliyorlar. SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, emekli promosyonu veren bankalar da açıklandı. Bu gelişme, emekliler arasında heyecan uyandırırken, ek gelir arayışında olanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?

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Emekliye 17.850 TL’lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur’luya saat 6.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

Denizbank:

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma taahhüdü veren müşterilere yönelik olarak Mayıs ayında geçerli olacak yeni bir promosyon kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı miktarına göre değişen nakit promosyonlar sunulmaktadır. Örneğin:

📍0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,
📍10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
📍15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
📍20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi verilmektedir.

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Emekliye 17.850 TL’lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur’luya saat 6.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel olarak Mayıs ayında geçerli olacak bir promosyon kampanyası başlatıyor. Bu kampanya kapsamında, müşterilerine belirli bir süre boyunca emekli promosyonu sunulacak. Kampanya detayları şu şekildedir:

📍Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan müşterilere 5.000 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olan müşterilere 8.000 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olan müşterilere 10.000 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan müşterilere ise 12.000 TL nakit promosyon sağlanacaktır.

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Emekliye 17.850 TL’lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur’luya saat 6.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

FİBABANKA

Fibabanka, emekli müşterilerine özel bir promosyon kampanyası başlatıyor. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını Fibabanka'dan almaya karar veren müşterilere çeşitli miktarlarda nakit promosyonlar sunulacaktır. Kampanya detayları şu şekildedir:

📍Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan müşterilere 5.000 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olan müşterilere 8.000 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olan müşterilere 10.000 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan müşterilere ise 12.000 TL nakit promosyon sağlanacaktır.

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Emekliye 17.850 TL’lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur’luya saat 6.30’da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli müşterilerine yönelik Mayıs ayında geçerli olacak bir promosyon kampanyası başlatıyor. Bu kampanya kapsamında, müşterilere çeşitli avantajlar sunulacaktır. Kampanya detayları şu şekildedir:

📍Emekli maaşı 0 - 9.999 TL arasında olan müşterilere 6.250 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 10.000 - 14.999 TL arasında olan müşterilere 10.000 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 15.000 - 19.999 TL arasında olan müşterilere 12.500 TL nakit promosyon,
📍Emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan müşterilere ise 15.000 TL nakit promosyon sağlanacaktır.