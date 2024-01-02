Derin ABD’nin kara kutusu Epstein’in gizli bağlantıları ifşa oluyor! Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates ve Prens Andrew’in adı listede olacak mı?

ABC News'e göre de mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak 50'den fazla sayfada geçiyor.

Epstein'ın pilotlarından biri tarafından tutulan uçuş kayıtlarında ise Clinton'ın 2001'de görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda Paris, Bangkok ve Brunei gezileri de dahil Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği görülüyor.