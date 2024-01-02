Derin ABD'nin kara kutusu Epstein'in gizli bağlantıları ifşa oluyor! Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates ve Prens Andrew'in adı listede olacak mı?
"Derin ABD'nin kara kutusu" olarak tanınan ve cinsel istismar, pedofili, fuhuş ağı oluşturma gibi suçlamalarla tutuklu bulunduğu sırada hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein davasıyla bağlantısı bulunan 200 kişinin adının kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu. Listede eski ABD Başkanı Bill Clinton, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew gibi isimlerin bulunduğu iddia edilirken, Epstein'a yakınlığı ile bilinen Donald Trump ve Bill Gates'in adının yer alıp almayacağı merak konusu oldu.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı ve aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un da bulunduğu iddia edilen yaklaşık 200 kişinin isminin kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.
The Guardian'ın haberine göre, ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, isimlerin bugün halka duyurulması bekleniyor.
Fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein ve ona yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in davasıyla bağlantılı isimler arasında eski ABD Başkanı Clinton ve Prens Andrew'un da bulunduğu iddia ediliyor.
ABC News'e göre de mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak 50'den fazla sayfada geçiyor.
Epstein'ın pilotlarından biri tarafından tutulan uçuş kayıtlarında ise Clinton'ın 2001'de görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda Paris, Bangkok ve Brunei gezileri de dahil Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği görülüyor.
JEFFREY EPSTEİN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...
- % 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur'luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...
- Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!
- Yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak 2024? İlkokul, ortaokul, lise karne günü...
- Survivor Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
- Survivor 2024 ilk bölüm ne zaman? SURVİVOR ALL STAR saat kaçta başlıyor? Kırmızı - mavi takım yarışmacıları...
- 2. Torba Yasa içeriği ve maddeleri şekillendi! Torba Yasa 2024 son durum: 3600 ek gösterge, 7200 Bağkur erken emeklilik, taşeron işçiye kadro...
- 1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...
- Sigaraya zam geldi mi son dakika? Sigara ne kadar, kaç lira oldu? 2 Ocak 2024 güncel fiyat listesi!
- Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları
- YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?
- Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa hangi tarihe ertelendi, belli oldu mu?