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Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyada dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Seks taciri Epstein'ın kurbanlarından Sarah Ransome, pedofili adasında yaşadıklarını tek tek anlattı. Öte yandan gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde Türkiye detayı da dikkat çekti. İşte detaylar...