Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı

"SÜREKLİ BİR KIZ AKINI VARDI: GHISLAINE ANNE AYI GİBİYDİ

Epstein ve Maxwell tarafından istismar edilen kadınlardan biri olan Ransome, seks karşılığında maddi destek sağladıklarını söyledi. Ransome, ayrıca, "Sürekli bir kız akını vardı. O kadar çok kız vardı ki… Miami'de kızlar vardı. Gelen misafirler vardı…" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

