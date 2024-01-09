09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı

Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyada dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Seks taciri Epstein'ın kurbanlarından Sarah Ransome, pedofili adasında yaşadıklarını tek tek anlattı. Öte yandan gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde Türkiye detayı da dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:06
  • 1
  • 18
Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı

ABD'de fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamalarıyla gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein davasında yeni detaylar ortaya çıkarken seks taciri Epstein'in pedofili adası ile ilgili korkunç gerçekler de açıkça gözler önüne serilmeye başladı. Mahkeme belgelerine göre Epstein'in pedofili adasına götürülen kızlara Victoria's Secret çamaşırları verilirken ada, Epstein'in genç kızlarla "dönüşümlü" cinsel ilişkiye girdiği bir "genelev" gibi işletiliyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı

GENELEV GİBİ İŞLETİYORLARDI: HER KIZA VICTORIA'S SECRET ÇAMAŞIRI

Epstein kurbanlarından Sarah Ransome, Epstein'in eski sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in kızları pedofili adasında "dönüşüm halinde" tuttuğunu söyledi. Mahkemede ortaya çıkan son belgeler, "anne ayı" olarak adlandırılan Ghislaine Maxwell'in genelev gibi işletilen adaya götürülen kadınlara Victoria's Secret çamaşırları verdiğini ortaya çıkardı.

  • 3
  • 18
Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı

"BİR KIZIN İŞİ BİTİNCE BAŞKA BİR KIZI ARIYORLARDI"

Epstein-Maxwell çiftinin kurbanlarından birinin ifadesine göre hüküm giymiş seks taciri Maxwell, çok sayıda genç kadını Epstein ile birlikte olmaya ve hizmet etmeye hazırladı. Kurbanlardan Ransome, genç kızların dönüşümlü olarak seks bağımlısını memnun etmek zorunda kaldıklarını söyledi ve şöyle konuştu:

  • 4
  • 18
Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı

Jeffrey için gündüzleri ve akşamları rotasyon ziyaretine çağrıldık. İşim bitti, Ghislaine başka bir kızı aradı. Ve işleri bitince başka bir kız çağrıldı. 'Jeffrey seni yatak odasında görmek istiyor.' Bu da istismar edilme sırasının sende olduğu anlamına geliyordu. Bu tür bir şey.

  • 5
  • 18
Jeffrey Epstein’ın pedofili adası skandalında yeni gelişme! Kurbanlar her şeyi anlattı: Dikkat çeken Türkiye detayı

"SÜREKLİ BİR KIZ AKINI VARDI: GHISLAINE ANNE AYI GİBİYDİ

Epstein ve Maxwell tarafından istismar edilen kadınlardan biri olan Ransome, seks karşılığında maddi destek sağladıklarını söyledi. Ransome, ayrıca, "Sürekli bir kız akını vardı. O kadar çok kız vardı ki… Miami'de kızlar vardı. Gelen misafirler vardı…" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: