Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan yeni bir kararla sona eriyor. EPDK, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin fiyatlandırılmasında önemli bir düzenlemeye gitti. Bu yeni düzenleme, 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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