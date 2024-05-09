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Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan yeni bir kararla sona eriyor. EPDK, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin fiyatlandırılmasında önemli bir düzenlemeye gitti. Bu yeni düzenleme, 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:16
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Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak

Akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik sona eriyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatları için yeni bir dönem 15 Mayıs'ta başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir karar aldı. İşte karara ilişkin o detaylar...

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Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak

Tek Fiyat Uygulamasının Detayları

Önceki dönemlerde, akaryakıt istasyonlarında satılan 95 oktan benzin ve dizel gibi ürünler, "Ultra Force-ultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave-yakıt tasarruflu" gibi çeşitli adlar altında farklı fiyatlarla tüketicilere sunuluyordu.

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Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak

Bu ürünler, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği ve araca ekstra performans kattığı iddialarıyla normal akaryakıttan daha yüksek fiyatlarla satılıyordu.

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Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak

Ancak EPDK'nın yeni düzenlemesi ile artık akaryakıt istasyonlarında bu tür farklılaştırmalar son bulacak ve tek fiyat politikası uygulanacak.

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Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak

Belirsizliklerin Sonu ve Tüketici Güveni

EPDK'nın açıklamasına göre, yeni düzenleme, özellikle tüketici nezdinde oluşan fiyat belirsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlaması bekleniyor.