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Haberler Galeri Müge Anlı'da 2 komşunun sır kaybı! Gökmen Kaya hakkında şoke eden iddia: "Boğazımı sıktı" Nuran Şahin'in cesedi bulundu mu?

Müge Anlı'da 2 komşunun sır kaybı! Gökmen Kaya hakkında şoke eden iddia: "Boğazımı sıktı" Nuran Şahin'in cesedi bulundu mu?

Türkiye, Müge Anlı'nın progrmında işlenen Nuran Şahin ve sevgilisi Gökmen Fetullah Kaya olayına kilitlendi. Antalya'da iki gün arayla kaybolan iki komşu sırra kadem bastı. Nuran Şahin'in kayboluşunun ardından ilişki yaşadığı iddia edilen komşusu Gökmen Kaya da iki gün sonra motosikletiyle ortadan kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Motosikleti kayalıklarda bulunan Kaya'nın Şahin'i öldürüp kaçtığı ya da üçüncü bir kişinin her ikisini de öldürdüğü konuşuldu. Müge Anlı'nın bugünkü yayınına bağlanan bir şahıs şoke eden bir iddiada bulundu. Peki, Nuran Şahin'i kim öldürdü, cesedi bulundu mu? İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 13:12
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Müge Anlı’da 2 komşunun sır kaybı! Gökmen Kaya hakkında şoke eden iddia: Boğazımı sıktı Nuran Şahin’in cesedi bulundu mu?

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 17 Nisan tarihinde hastaneye gitmek üzere evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Nuran Şahin'in akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Şahin'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları ise titizlikle devam ediyor.

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Müge Anlı’da 2 komşunun sır kaybı! Gökmen Kaya hakkında şoke eden iddia: Boğazımı sıktı Nuran Şahin’in cesedi bulundu mu?

KAYBOLAN 2 KOMŞU 2 KOLDAN ARANIYOR!

Antalya'da hayatını sürdüren Nuran Şahin, yaklaşık üç hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha yuvasına dönmedi. Sinem Şahin, annesinin kaybından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu anlattı.

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Müge Anlı’da 2 komşunun sır kaybı! Gökmen Kaya hakkında şoke eden iddia: Boğazımı sıktı Nuran Şahin’in cesedi bulundu mu?

İki komşu arasındaki bağlantı araştırılırken ortaya çıkan detaylar ise herkesi şoke etti. Gökmen Kaya'nın Nuran Şahin kaybolduğu gün Çeçek ve Sazak mevkilerindeki arazilerde görüldüğü ortaya çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.

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Müge Anlı’da 2 komşunun sır kaybı! Gökmen Kaya hakkında şoke eden iddia: Boğazımı sıktı Nuran Şahin’in cesedi bulundu mu?

İki gün arayla kaybolan iki komşunun uçurumdan atılarak öldürüldüğü iddia ediliyordu. Nuran Şahin'in kaybolmasından bir gün sonra Gökmen Fetullah Kaya'yı gören ve gördüğü yerde olmasını garip bulan çoban Müge Anlı'ya ulaştı.

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Müge Anlı’da 2 komşunun sır kaybı! Gökmen Kaya hakkında şoke eden iddia: Boğazımı sıktı Nuran Şahin’in cesedi bulundu mu?

KAYALIKLARDA BULUNDU!

Çobanın Fetullah Kaya'yı gördüğü yere 500 metre mesafede olan noktada motosiklete rastlandı. Müge Anlı, 8 Mayıs 2024 canlı yayınında motorun da bulunmasıyla birlikte ekiplerin Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz aradığını açıkladı.