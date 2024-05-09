Müge Anlı'da 2 komşunun sır kaybı! Gökmen Kaya hakkında şoke eden iddia: "Boğazımı sıktı" Nuran Şahin'in cesedi bulundu mu?

Türkiye, Müge Anlı'nın progrmında işlenen Nuran Şahin ve sevgilisi Gökmen Fetullah Kaya olayına kilitlendi. Antalya'da iki gün arayla kaybolan iki komşu sırra kadem bastı. Nuran Şahin'in kayboluşunun ardından ilişki yaşadığı iddia edilen komşusu Gökmen Kaya da iki gün sonra motosikletiyle ortadan kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Motosikleti kayalıklarda bulunan Kaya'nın Şahin'i öldürüp kaçtığı ya da üçüncü bir kişinin her ikisini de öldürdüğü konuşuldu. Müge Anlı'nın bugünkü yayınına bağlanan bir şahıs şoke eden bir iddiada bulundu. Peki, Nuran Şahin'i kim öldürdü, cesedi bulundu mu? İşte olayın detayları...