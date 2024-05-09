Aşk-ı Memnu'nun 'Adnan Bey'iydi! Selçuk Yöntem'in kızı da oyuncuymuş! "Resmen babasının kopyası"

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor gibi başarılı isimlerin kadrosunda olduğu "Aşkı Memnu" dizisi tekrar bölümleriyle hala izleniyor. Dizide 'Adnan Bey' rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Usta oyuncu, dizideki kızı Nihal'e hayat veren Hazal Kaya ile bir araya geldi.Tüm bunların ardından usta oyuncunun gerçek hayattaki kızı da merak konusu oldu. Selçuk Yöntem'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı.