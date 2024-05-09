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Aşk-ı Memnu'nun 'Adnan Bey'iydi! Selçuk Yöntem'in kızı da oyuncuymuş! "Resmen babasının kopyası"

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor gibi başarılı isimlerin kadrosunda olduğu "Aşkı Memnu" dizisi tekrar bölümleriyle hala izleniyor. Dizide 'Adnan Bey' rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Usta oyuncu, dizideki kızı Nihal'e hayat veren Hazal Kaya ile bir araya geldi.Tüm bunların ardından usta oyuncunun gerçek hayattaki kızı da merak konusu oldu. Selçuk Yöntem'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 16:06
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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’iydi! Selçuk Yöntem’in kızı da oyuncuymuş! Resmen babasının kopyası

Bir döneme damga vuran, "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Dizide Adnan Ziyagil ve Nihal karakterini canlandıran Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’iydi! Selçuk Yöntem’in kızı da oyuncuymuş! Resmen babasının kopyası

"ÇEKİMİN İLK GÜNÜ GİBİ..."

Usta oyuncu Hazal Kaya ile paylaştığı karesine, "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi…" notunu düştü.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’iydi! Selçuk Yöntem’in kızı da oyuncuymuş! Resmen babasının kopyası

İkilinin birlikte verdiği pozu sosyal medyay yoğun ilgi gördü..

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’iydi! Selçuk Yöntem’in kızı da oyuncuymuş! Resmen babasının kopyası

Bunların akabinde Yöntem'in gerçek hayattaki kızı da merak konusu oldu.

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Aşk-ı Memnu’nun ’Adnan Bey’iydi! Selçuk Yöntem’in kızı da oyuncuymuş! Resmen babasının kopyası

69 yaşındaki Yöntem, 33 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.