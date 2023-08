Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan Kur’an-ı Kerim yakma olaylarına tepki: İncil yakılsa ne hissederdik!

Daha önce İsrail'in Filistin'e yönelik işgaline ve Müslümanlara uygulanan insanlık dışı zulme tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kez Avrupa'da Kur'an-ı Kerim yakma alçaklığına sesini yükseltti.

Al Mayadeen kanalında yayınlanan 'With Maduro and More' programında konuşan VMaduro, Avrupa'da 'kutsal kitapların yakılmasına göz yumanların sessizlikleri nedeniyle dolaylı olarak müdahil olduklarını söyledi.