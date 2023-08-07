Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına tepki: İncil yakılsa ne hissederdik!
Türkiye’ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın dostluğu ile bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İskandinav ülkeleri Danimarka ve İsveç başta olmaz üzere Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığına tepki gösterdi. Maduro, özellikle Kur'an-ı Kerim'e son dönemde artan alçak saldırıları kınadı ve “Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik!” ifadelerine yer verdi.
Daha önce İsrail'in Filistin'e yönelik işgaline ve Müslümanlara uygulanan insanlık dışı zulme tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kez Avrupa'da Kur'an-ı Kerim yakma alçaklığına sesini yükseltti.
Al Mayadeen kanalında yayınlanan 'With Maduro and More' programında konuşan VMaduro, Avrupa'da 'kutsal kitapların yakılmasına göz yumanların sessizlikleri nedeniyle dolaylı olarak müdahil olduklarını söyledi.
"MÜSLÜMANLARIN HOŞNUTSUZLUĞUNU KALBİMDE HİSSEDİYORUM"
Maduro, "Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördüklerinde dünyanın dört bir yanındaki Müslüman halkların hoşnutsuzluğunu kalbimin derinliklerinde hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"ŞİDDETLE KINIYORUM"
Sözde bağımsız medyayı da olaylara yer vermemekle suçlayan Maduro, Müslümanlara yönelik nefret suçlarını ve Avrupa'da Kur'an yakan 'aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin' faaliyetlerini 'şiddetle kınadığını' sözlerine ekledi.
"HRİSTİYANLAR BAŞKA BİR ÜLKEDE İNCİL'İ YAKSALAR NE HİSSEDERDİK"
Sputnik'teki habere göre Venezuela lideri, "Kendime bir Hristiyan olarak soruyorum, biz Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik? Birisi bunu yaparsa büyük bir üzüntü duyarız ve bu büyük bir hakaret olur" şeklinde konuştu.
İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ınKopenhag büyükelçilikleri önünde, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olan bir kitabı da yakmıştı.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı olarak Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.
Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.
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