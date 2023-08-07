Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan Kur’an-ı Kerim yakma olaylarına tepki: İncil yakılsa ne hissederdik!

"HRİSTİYANLAR BAŞKA BİR ÜLKEDE İNCİL'İ YAKSALAR NE HİSSEDERDİK"

Sputnik'teki habere göre Venezuela lideri, "Kendime bir Hristiyan olarak soruyorum, biz Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik? Birisi bunu yaparsa büyük bir üzüntü duyarız ve bu büyük bir hakaret olur" şeklinde konuştu.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.