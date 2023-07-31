İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan kritik toplantı!

Kuveyt'in bedelini de karşılamak suretiyle İsveç'te yerel dile tercüme edilmiş 100 bin Kur'an-ı Kerim nüshası dağıtma projesinin memnuniyetle karşılandığı aktarılan kararda, İİT'nin mevcut kaynakları kullanılarak Genel Sekreterlik tarafından bir İslamofobi Özel Temsilcisi'nin atanmasının talep edildiği ifade edildi.

Ayrıca toplantı sonucunda alınan kararlar kapsamında, Birleşmiş Milletlerden (BM) Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadele için özel raportör atanması istendiği de belirtildi.

Toplantıda, konunun takibi için başta Avrupa olmak üzere Batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla temas edilmesi fikri birçok ülkenin dışişleri bakanı tarafından vurgulandı.

Ayrıca Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Konseyi Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu gibi kuruluşlarda bu konuda var olan müktesebatı İİT üyeleriyle paylaşacağı, bu müktesebatın ilerletilmesi ve İslam karşıtı nefret suçlarının işlendiği ülkelerce uygulanmasının takibi için elinden geleni yapacağı dile getirildi.

İİT, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıları 31 Ocak ve 2 Temmuz tarihlerinde Daimi Temsilciler seviyesinde toplanan iki Olağanüstü İcra Komitesi'nde ele almıştı.