İzmir’de Kur’an kursuna saldırı! Çocukları koruyan imam konuştu: Burada ders anlatamazsın

'TEDİRGİN OLDUM'

Uğradığı saldırı ile şoka uğrayan imam Osman Mutlu, yaşadığı saldırıya ilişkin SABAH'a konuştu. Mutlu şunları söyledi:

Çocuklara ders veriyordum. Saldırgan kavgaya gelir gibi elinde ters şekilde tuttuğu sopa ile içeri girdi. Bana, 'Ne anlatıyorsun?' dedi. 'Ders' dedim. 'Ders ama ne anlatıyorsun?' diye tekrar sordu. 'İslam ahlakı anlatıyorum' dedim. Sonra ev aradığını söyledi. Ardından 'Sana bir soru daha. Bir baba çocuğunu yer mi? Kurban kesiyorsunuz' dedi. Ben de 'O tarz bir şey mi yaşadın?' diye sordum. Ardından çocuklara doğru yürüdü. Bir şey yapacak diye önüne geçtim. 'Burada ders anlatamazsın' dedi. Allah'a dine küfretti. 'Allah'a inanmıyorum' dedi.

(SALDIRGAN)

30-35 öğrencim var. Tedirgin oldum. Sonra dışarı çıkmasını söyledim. Elinde tuttuğu baston ile koluma vurdu. Baston kırıldı. 'Hani Allah'ın nerede? Çıksın, gelsin' dedi. Ben de polisi aramıştım. Polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçarken bir kız çocuğuna tacizde bulunmuş. Cebinden çıkardığı makası polis otosuna fırlatmış. Ekip otosunun camını kırmış. Çok şükür çocuklara birşey olmadı.