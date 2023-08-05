İzmir'de Kur'an kursuna saldırı! Çocukları koruyan imam konuştu: Burada ders anlatamazsın
İzmir’de Kur'an kursunu basan Fırat Ç. tarafından darp edilen imam Osman Mutlu, “Bana ’Burada ders anlatamazsın’ deyip elindeki bastonla koluma vurdu. Baston kırıldı. Çocuklara doğru yürüdü. Bir şey yapacak diye önüne geçtim. Onlara zarar vermesinden korktum” dedi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde 1 Ağustos Salı günü saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Fırat Ç. (35) adlı saldırgan Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kuba Mescidi'ndeki yaz Kur'an kursunu bastı. İslam dinine küfürler eden Fırat Ç., "Öğrencileri zehirlemeyin. Ben Allah'a inanmıyorum" diye bağırarak içeri girdi.
Daha sonra imam Osman Mutlu'ya saldıran Fırat Ç., tahta bastonu imamın kolunda kırdı. Olay yerine gelen polislerin ekip otosuna da cebinden çıkardığı makası fırlatarak camını kıran Fırat Ç., gözaltına alındı. Fırat Ç. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde uyuşturucu etkisinde olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Fırat Ç., "Uyuşturucu almıştım. Yaptığıma pişmanım" dedi.
'TEDİRGİN OLDUM'
Uğradığı saldırı ile şoka uğrayan imam Osman Mutlu, yaşadığı saldırıya ilişkin SABAH'a konuştu. Mutlu şunları söyledi:
Çocuklara ders veriyordum. Saldırgan kavgaya gelir gibi elinde ters şekilde tuttuğu sopa ile içeri girdi. Bana, 'Ne anlatıyorsun?' dedi. 'Ders' dedim. 'Ders ama ne anlatıyorsun?' diye tekrar sordu. 'İslam ahlakı anlatıyorum' dedim. Sonra ev aradığını söyledi. Ardından 'Sana bir soru daha. Bir baba çocuğunu yer mi? Kurban kesiyorsunuz' dedi. Ben de 'O tarz bir şey mi yaşadın?' diye sordum. Ardından çocuklara doğru yürüdü. Bir şey yapacak diye önüne geçtim. 'Burada ders anlatamazsın' dedi. Allah'a dine küfretti. 'Allah'a inanmıyorum' dedi.
(SALDIRGAN)
30-35 öğrencim var. Tedirgin oldum. Sonra dışarı çıkmasını söyledim. Elinde tuttuğu baston ile koluma vurdu. Baston kırıldı. 'Hani Allah'ın nerede? Çıksın, gelsin' dedi. Ben de polisi aramıştım. Polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçarken bir kız çocuğuna tacizde bulunmuş. Cebinden çıkardığı makası polis otosuna fırlatmış. Ekip otosunun camını kırmış. Çok şükür çocuklara birşey olmadı.
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