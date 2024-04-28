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Fırtına 3 puan peşinde! Trabzonspor - Gaziantep FK maçında ilk düdük sesi (CANLI ANLATIM)

Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Fırtına 3 puan peşinde! Trabzonspor - Gaziantep FK maçında ilk düdük sesi CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

12. dakikada konuk takım öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada Gaziantep FK, ikinci golü buldu. Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

24. dakikada Fountas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nunn kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

27. dakikada sol tarafta rakiplerinden sıyrılan Draguş'un sert şutunda top yan direkten döndü.

30. dakikada Visca'nın soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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