İslam düşmanlığı kanlarına işlemiş! Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik bir alçak saldırı daha...

Batı'da İslamofobi bir kez daha belli kesimlerce sinsice körükleniyor. Arka planda "özgürlük" kisvesine bürünen odaklar son dönemde yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim üzerinden İslam'a açık açık savaş açtı.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Yurt dışında provokatif eylemler yapılmaya devam ediyor.

KOPENHAG'DA BİR ALÇAK SALDIRI DAHA

Nabızları yükselten olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Nabızların yükselmesiyle tepkiler çığ gibi büyürken, saldırıların sonu ise gelmek bilmiyor.