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İslam düşmanlığı kanlarına işlemiş! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir alçak saldırı daha...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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İslam düşmanlığı kanlarına işlemiş! Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik bir alçak saldırı daha...

‘Özgürlük’ kisvesi altında Avrupa’da İslam karşıtlığına yönelik provokasyonların ardı arkası kesilmiyor. İsveç ve Danimarka’da son aylarda artarak devam eden kalleş saldırılara bir yenisi daha eklendi. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İslam düşmanı Bazrafkan tarafından hain bir eylem düzenlendi. İran asıllı kadın, İran büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i parçaladı. Haince gerçekleştirilen eyleme ait görüntüler sosyal medya çok sert tepkilere yol açtı.

Batı'da İslamofobi bir kez daha belli kesimlerce sinsice körükleniyor. Arka planda "özgürlük" kisvesine bürünen odaklar son dönemde yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim üzerinden İslam'a açık açık savaş açtı.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Yurt dışında provokatif eylemler yapılmaya devam ediyor.

KOPENHAG'DA BİR ALÇAK SALDIRI DAHA

Nabızları yükselten olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Nabızların yükselmesiyle tepkiler çığ gibi büyürken, saldırıların sonu ise gelmek bilmiyor.

Bu kez İslam düşmanlığı bir kez daha Kopenhag'da hortladı. Kutsal kitabın sayfalarını rendeledi.

Danimarka'ya yaşadığı bilinen Firoozeh Bazrafkan isimli İslam düşmanı kadın, hain bir eylem düzenledi.

İSLAM DÜŞMANLIĞI KANLARINA İŞLEMİŞ

Kopenhag'daki İran büyükelçiliği önüne gelen Bazrafkan, yanına rende ve Kur'an-ı Kerim de getirdi.

Burada kameralar karşısında kutsal kitabın sayfalarını parçaladı.

O anlar sosyal medyada büyük infiale neden oldu. Görüntülerde, provokatif eyleme kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.

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