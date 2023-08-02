Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıların ardı arkası kesilmiyor! Danimarka'da yine skandal: Bu kez hedefte Türkiye var
Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, İslam karşıtı ve Türk ürünlerini boykot çağrısı yapan pankartlar açtı. Provokasyon, polis koruması eşliğinde gerçekleşti.
Başkent Kopenhag'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara bugün de devam etti.
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, İslam karşıtı ve Türk ürünlerini boykot çağrısı yapan pankartlar açtı.
Provokasyon, polis koruması eşliğinde gerçekleşti.
İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta ise Türkiye,Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Gruptakiler yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olduğu söyleyen bir kitabı da yakmıştı.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı olarak Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.
Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.
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