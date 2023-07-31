Danimarka ve İsveç'te yeniden Kur'an-ı Kerim yakıldı! Üzerine ayakkabı koydular...
İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılar sürüyor. İsveç’in başkenti Stockholm’de parlamento binasının önünde Irak asıllı Salwan Momika ve arkadaşı Salwan Najem, Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdi. Polis koruması altında olan Momika ve arkadaşına çevredekiler büyük tepki gösterdi. Diğer yandan Danimarkalı Vatanseverler isimli grup da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Danimarka ve İsveç'te bugün yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE AYAKKABILARI KOYDU
İslam'a hakaret içeren pankart açan ve sloganlar atan grup, bu anları sosyal medya hesabından canlı paylaştı. Provokasyonu polis güvenliği eşliğinde gerçekleştiren grubun, bir diğer Kur'an-ı Kerim'in üzerine de ayakkabı koyduğu görüldü.
"DAHA ÇOK YAKMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"
Grubun sosyal medya hesabında da, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere bugün çevrim içi toplantısına atıfta bulunularak, "57 Müslüman ülke Batı'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını nasıl durduracağını tartışırken belli ki Kur'an'ı daha da yakmak zorunda kalacağız." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, bugün Suudi Arabistan ve Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılacağı bilgisi yer aldı.
İSVEÇ'TE MOMİKA İSVEÇ PARLAMENTOSU ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKTI
İsveç'te de daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, Parlamento önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, İslam dininin ülkede yasaklanmasını istedi.
İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İslam'a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.
Irak ve İran bayraklarını da ayaklarının altına alan Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi.
Momika'ya Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı da yardım etti.
Bölgede toplanan bir grup da Momika'yı tekbir getirerek protesto etti, Irak bayrağı ve Kur'an-ı Kerim taşıdı.
TÜRK CAMİSİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ İSTEDİ
Öte yandan polis Salwan Momika ve Salwan Najem'in hafta içinde de Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ve Stockholm'ün İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istediğini ve bu izinlerin beklediğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.,
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