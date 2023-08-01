İsveç’te Kur’an yakma skandalı! Başbakan endeşeli: Ciddi güvenlik sorunu

İSVEÇ HÜKÜMETİ KAMU DÜZENİ YASASI'NDA DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇALIŞACAK

Strömmer öte yandan nefret suçlarının kapsamını, kutsal kitaplara yönelik yasağı içerecek şekilde değiştirmeyi planlamadıklarını, bunun yerine Kamu Düzeni Yasası'nın, kutsal kitapların yakılmasının önlenmesi için hem polise hem de hükümete daha fazla yetki verecek şekilde nasıl değiştirilebileceğini incelemeyi düşündüklerini kaydetti.