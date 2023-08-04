İzmir’de ’Allah’a inanmıyorum’ diyerek Kur’an kursunu bastı imama saldırdı!

Fırat Ç., 'Öğrencileri zehirlemeyin. Ben Allah'a inanmıyorum' diye bağırdıktan sonra elindeki bastonla imam Osman M.'yi kolundan yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası kaçan Fırat Ç. ile polisler arasında kovalamaca oldu. Ekip otosuna yanındaki makası fırlatarak camını kıran Fırat Ç. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polisler tarafından gözaltına alındı.