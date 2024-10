Her kayıp bir bilmece

Türkiye yaklaşık iki aydır, kaybolduktan sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan küçük Narin'i konuşurken, bir kayıp haberi de Van'dan geldi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adeta sırra kadem bastı. Kaybolmasının üzerinden 12 gün geçerken bölgede ekiplerin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Peki kayıp vakalarında incelemeler nasıl yapılıyor, kaybolan kişinin hayatından ne zaman endişe etmek gerekiyor. Öncelikle her kayıp vakasında uzman ekipler kişinin bilinç durumu, akli dengesi ya da psikolojisiyle ilgili bilgileri ediniyor. Yani akli dengesi yerinde olan her hangi bir sorunu ya da kayıp durumuna düşmesine neden olacak tehdit unsuru bulunup bulunmadığına bakılır. Çocuk kayıplarında da kayıp şahsın yaşı itibariyle yön bulma yetisinin olmaması ve yaşadığı yerden uzak bir noktaya gitme ihtimalleri de not edilir. Bütün bu bilgileri değerlendiren ve durum tespiti yapan ekipler, kayıp kişinin bir problemi ya da kaybolmasına gerektirecek bir etken yok ise, kimsenin istemediği o soruya yani "kaçırıldı mı? Ya da öldürüldü mü? Buna cevap bulmaya çalışırlar. Kayıplarda uzman ekiplerin görev alması son derece önemli. Kayıp şahıslar büro amirliğindeki polisler de bu konuda uzmanlaşmış kişilerden oluşuyor.

Gelelim Van'da yaşanan kayıp vakasına. Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş nerede? Ailesi, arkadaşları ve arama ekipleri bu soruya cevap bulmaya çalışıyor. Genç kız en son Van gölü kıyısında bir parkta oturduktan sonra bir daha görülmemiş. Son görüldüğü yerde telefonu, kulaklığı, marketten aldığı kek ve su olduğu gibi duruyor. İntihar ihtimali olsa , gölün kıyı kesimlerinde derinlik olmadığı için genç kızın bir müddet yürüyüp gölün derin olduğu yere ulaşması gerekecek. Üstelik ekiplerin dikkatini çeken noktalardan birisi kaldığı yurttan terlikle çıkan genç kızın, intihar etmesi durumunda terliklerinin ayağından çıkıp göl yüzeyinde ya da çevrede olması gerekiyor. Ama buna rağmen göl sonar cihazlarıyla birlikte inceleniyor.

Genç kız intihar etmediyse, kaçtı mı kaçırıldı mı? Bölgede haber yapan gazetecilerin paylaştığı bilgilerde, beyaz renkli bir otomobilin köye hızla geldiğini ve yine süratli bir şekilde köyden uzaklaştığı belirtiliyor. Burada da şu iki ihtimal değerlendiriliyor. Kendisi kaçmış olsa, iletişim için cep telefonunu yanında götürmesi gerekmez miydi? Dolayısıyla kendi isteğiyle kaçmış olabileceği ihtimali de burada oldukça düşük görünüyor. Geriye kalan son ihtimal ise, Rojin Kabaiş biri ya da birileri tarafından kaçırıldı mı? Köye geldiği iddia edilen beyaz otomobil ve genç kızın cep telefonunun son görüldüğü yerde bulunması, yani birileri tarafından kaçırıldıysa telefon sinyali ile takip edilmemek için telefon orada mı bırakıldı. Bunlar Rojin kaçırıldı mı? Sorusunu sordursa da tüm bunlar şimdilik iddiadan öteye geçmiyor. Van Emniyeti genç kıza ulaşmak için 350 polisle bölgede aralıksız çalışma yapıyor. Bölgede yaşayanlarla ve yurttakilerle görüşülüyor, güvenlik kamera incelemesi ve araç kontrolü yapılıyor. Afad, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Kaybının üzerinden 12 gün geçen üniversite öğrencisi genç kız için Van gölü dahil bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Herkesin temennisi çalışmaların kısa sürede sonuç verip Rojin Kabaiş'in sağ salim bulunması.