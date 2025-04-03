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Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve

Sağlıklı bir yaz için doğru meyveleri seçmek büyük önem taşıyor. Diyabetle yaşayanlar ya da sağlıklı yaşamı benimseyen bireyler, glisemik indeksi düşük meyveler sayesinde tatlı krizlerini kontrol altına alabiliyor. Mevsiminde, doğru miktarda ve bilinçli şekilde meyve tüketimi diyabet yönetiminde destekleyici rol oynuyor. Peki kan şekerini yükseltmeyen meyveler hangileri? İşte glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:54
Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte serinlemek isteyenlerin ilk tercihi meyveler oluyor. Her meyve, masum görünse de kan şekeri üzerinde ani dalgalanmalara yol açabilir. Dolayısıyla diyabet hastaları ya da kan şekeri kontrolü sağlayan bireyler için meyve seçimi dikkat gerektiriyor. Bu noktada glisemik indeksi (GI) düşük meyveler ön plana çıkıyor. Glisemik indeks, bir besinin kan şekerini yükseltme hızını ölçen önemli bir kriter olarak biliniyor. Peki yaz aylarında gönül rahatlığıyla tüketilebilecek meyveler nelerdir? İşte kan şekerini yükseltmeyen o meyveler…

Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve

Karpuz

Her ne kadar glisemik indeksi yüksek olsa da düşük glisemik yükü sayesinde 100 gramı aşmamak kaydıyla tüketilmesinde sakınca bulunmuyor. Karpuz, sabah saatlerinde veya fiziksel aktivite sonrası tüketilebiliyor. Fındık, peynir gibi protein içeren besinlerle birlikte yenildiğinde kan şekerindeki ani yükselmelerin önüne geçilebiliyor.

Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve

Papaya

Antioksidan deposu olan papaya, içerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor ve şeker emilimini yavaşlatıyor. 80-100 gram arasında tüketilmesi önerilen papaya, sabah ortasında ara öğün olarak ideal. Aşırı olgunlaşmış papayaların şeker oranı yüksek olduğu için uzak durulmalı. Tarçın eklenerek tüketildiğinde kan şekerini dengeleme etkisi artıyor.

Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve

Armut

Armutlar doğal şeker içeriyor olsa da, yüksek lif yapısıyla şekerin kana karışmasını geciktiriyor. Küçük bir armudu kabuğuyla birlikte çiğ olarak yemek en sağlıklı yöntem. Konserve armutlar ise genellikle ilave şeker içerdiğinden diyabet hastaları için önerilmiyor. Yanında badem gibi sağlıklı yağlarla tüketilebilir.

Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve

Erik

İnsülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olan erik, yaz aylarında serinletici bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Öğleden sonra 2-3 adet çiğ erik tüketmek kan şekerini dengelemede etkili oluyor. Kuru eriklerde şeker oranı yoğunlaştığı için tercih edilmemeli.

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