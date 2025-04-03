Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve
Sağlıklı bir yaz için doğru meyveleri seçmek büyük önem taşıyor. Diyabetle yaşayanlar ya da sağlıklı yaşamı benimseyen bireyler, glisemik indeksi düşük meyveler sayesinde tatlı krizlerini kontrol altına alabiliyor. Mevsiminde, doğru miktarda ve bilinçli şekilde meyve tüketimi diyabet yönetiminde destekleyici rol oynuyor. Peki kan şekerini yükseltmeyen meyveler hangileri? İşte glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:54