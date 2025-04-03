Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte serinlemek isteyenlerin ilk tercihi meyveler oluyor. Her meyve, masum görünse de kan şekeri üzerinde ani dalgalanmalara yol açabilir. Dolayısıyla diyabet hastaları ya da kan şekeri kontrolü sağlayan bireyler için meyve seçimi dikkat gerektiriyor. Bu noktada glisemik indeksi (GI) düşük meyveler ön plana çıkıyor. Glisemik indeks, bir besinin kan şekerini yükseltme hızını ölçen önemli bir kriter olarak biliniyor. Peki yaz aylarında gönül rahatlığıyla tüketilebilecek meyveler nelerdir? İşte kan şekerini yükseltmeyen o meyveler…