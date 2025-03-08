İstanbulluların hafta sonlarını geçirmek için gittiği Belgrad Ormanı son zamanlarda maalesef üzücü bir olayla gündeme geldi. Aslında Belgrad Ormanı'nda daha önce farklı noktalarında cinayete kurban gidenlerin cansız bedenleri bulunuluyordu.

Birbirinden bağımsız farklı olaylardan kaynaklanan bu cinayetlerin sebebi ve failleri ekipler tarafından net bir şekilde ortaya çıkarılmıştı. Yani maktul fail ve cinayet sebebi deneyimli polis ekipleri tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Bu kez yaşanan bir olay ise tüm Türkiye'nin gözünü Belgrad Ormanı'na çevirdi. Bu kez bir kayıp vardı, genç bir kadın Mimar Ece Gürel. Evinden çıktıktan sonra otobüse binip gittiği ormanlık alanda adeta sırra kadem bastı. Hem de normal kayıp vakalarından çok farklı bir şekilde.

Montu ve cep telefonu bulunduğunda ise olaylar daha da karmaşık hale geldi.

Çünkü bulunan eşyaları çok düzgün bir şekilde bırakılmıştı. Yani kaçırılma ya da gasp olayı olsa hem telefon orada olmazdı hem de eşyaları bu kadar düzenli bir şekilde bulunamazdı.

Ancak ekipler bütün kayıp vakalarında olduğu gibi olayın üzerinden 24 saat geçtikten sonra, cinayet ya da alıkoyma ihtimallerini de masanın üstüne koydular. Bölgede yaklaşık 300 kişilik bir ekip hem havadan hem karadan arama çalışmalarını sürdürdü. AFAD, UMKE, emniyet, gece gündüz ormanlık arazi tarandı. Hatta hassas burunlu kadavra köpekleri de kayıp mimardan bir iz bulmak için sahaya sürüldü.

Ta ki aramaların dördüncü gününde gece saatlerinde genç mimar sarp bir bölgede bitkin halde bulunana kadar. Endişeli bekleyiş o an sevince dönmüştü, tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği kayıp vakasında Ece Gürel sağ olarak bulunmuştu. Gürel hemen hastaneye kaldırıldı, ancak hipotermi ve organ yetmezliğinden hayata tutunamadı. Bir gün sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Genç kadının kaybıyla başlayan endişeli bekleyiş önce sevince döndü, Ece Gürel'in ölüm haberi bu sevinci yasa çevirdi.

Genç mimarın ölüm sebebi hipotermiden kaynaklı olduğu belirtilirken, kesin raporun çıkmasıyla daha netlik kazanacak. Ancak bu ölüm arkasında birçok soruyu da cevapsız bırakmış gibi görünüyor.

En çok merak edilen soruların başında, soğuk bir İstanbul sabahında, üstelik ormanlık alan şehir merkezine göre daha düşük sıcaklık değerleri hakim iken, bir insan neden montunu çıkarır.

Montuyla birlikte saatini de bırakan genç mimar soğuk havada tek başına bir yürüyüşe mi karar verdi?

Kayıp olduğu 4 gün boyunca ne yedi ne içti?

Acaba 4 gün boyunca bitkin halde bulunduğu yerde mi mahsur kaldı?

Yoksa günlerce süren yürüyüşün ardından mı oraya gelebildi?

Genç mimarın vücudunda kesici ya da silahlı ateş yaralanmasına rastlanmadı.

Aynı zamanda vahşi hayvan (domuz, çakal vs.) saldırı da olmadığı anlaşılıyor.

Eğer bulunduğu yere yürüyerek geldiyse, kaybından sonraki günlerde bir barakada ya da bir alanda mı konakladı?

Mimar Ece Gürel kaybolduktan sonra onu gören birileri oldu mu, genç kadın 4 gün boyunca hiç kimseyle karşılaştı mı?

Dediğimiz gibi ölüm sebebi ön otopsi raporuna göre belli olsa da, genç kadını rahatlamak için gittiği Belgrad Ormanı'nda ölümüne sebep olabilecek birçok soruyu da cevapsız bıraktı. Bu sır dolu kayıp vakasının ardından, kısa süre sonra açıklanması beklenen kesin raporun bazı sorulara cevap vereceği tahmin ediliyor.