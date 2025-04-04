Kokusuna aldanmayın! Her sabah 1 yeşil soğan yemenin vücuda 8 şaşırtıcı etkisi

Beslenmenin gözde sebzelerinden biri olan yeşil soğan, düzenli tüketildiğinde adeta bir şifa kaynağına dönüşüyor. Güçlü antioksidanlar, vitaminler ve biyoaktif bileşenlerle dolu bu sebze vücut direncini artırıyor. Salatalarda, omletlerde ve yemeklerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Günde bir iki dal tüketmek, sağlık açısından şaşırtıcı faydalar sunuyor. İşte her gün yeşil soğan tüketmeniz için 8 neden…