Dijitalleşen dünyada baş döndüren gelişmeler bir yandan hayatı kolaylaştırırken, bu konfor alanını genişlemesini çıkar amaçlı ve kötü niyetli kullananlar da azımsanmayacak şekilde fazla maalesef.

Özellikle gelişen teknolojinin savunmasız kurbanları çocuklar oluyor. Yapay zekanın bir tehdit unsuru olup olmadığının bile tartışıldığı günümüzde, bilgisayar oyunları üzerinden kötü niyetli kişiler tarafından çocuklara yönelik bir abluka var adeta.

Genel olarak dolandırıcılık üzerine yapılan bu teknolojik şiddet sarmalı nasıl yapılıyor peki?

Dediğimiz üzere bazı bilgisayar oyunlarında, oyuncuların birbirleriyle canlı olarak konuştuğu, sohbet ettiği oyunlara muhakkak dikkat edilmeli. Çocukların bu oyunları zehre dönüşebiliyor. Oyun içerisinde çocuklara bazı görevler veren dolandırıcılar, ailenin kişisel verilerine ulaşmaya çalışabiliyor.

Aslında görev adı altında oyun oynadığını sanan çocuk, ev adresinden cep telefonuna, bazen kimlik bilgileri ve kart şifrelerine kadar kişisel verileri paylaşabiliyor. Çünkü karışışında oyun arkadaşı sandığı kişi gerçekte bir dolandırıcı çıkabiliyor.

Geçmişte oyun adı altında gençlere ve çocuklara verilen bir takım görevlerle birlikte hayatına son veren gençlerin haberleri yansımıştı maalesef basına.

Teknoloji ve nimetlerinden sonuna kadar faydalanmak, yeni gelişmeler ışığında bu faydayı artırmak tabi ki önemli, ancak yazımızın başında da değindiğimiz üzere, bu baş döndürücü gelişmişliğin çocuklara zarar vermesine de müsaade edilmemeli. Anne ve babalar, kesinlikle çocuklarını, üzerlerinde bir baskı kurmadan takip etmeli. Uzun süreli masabaşı oyunlara kesinlikle müsaade edilmemeli. Çocuğun davranışlarında bir değişiklik olup olmadığı, korkma ya da çekinme duygularında farklılıklar var mı incelenmeli. Bunu neden yazıyorum, bazı iddialarda bilgisayar oyunu üzerinden irtibat kurulan çocukların bir tehdit ya da korkuya maruz kaldıkları belirtiliyor.

Yani anne ve babaların bu sarmal içerisinde çocukları için bir koruma kalkanı kurması gerekiyor. Emniyet ekipleri bu tehlikeli durum için 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bütün sosyal medya mecralarında Sanal Devriye ekipleri hem gelen ihbarları değerlendiriyor hem de bu devriye sırasında dikkat çeken şüpheli hesapları takibe alıyor. Son yıllarda siber şube polisleri tarafından sanal devriye çalışmalarıyla çocuklara yönelik zararlı içerik ve suç oluşturabilecek hesapları kapatılıp bu hesapların sahipleriyle ilgili gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Bu bağlamda ailelerin de hem toplum refahı hem de çocukların bu tür zararlı içeriklerden korunması konusunda, gerekli ihbarlarda bulunmaları önem taşıyor.