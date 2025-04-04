Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

2013 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe, özel hayatıyla da gündemde. Uzun süredir sevgilisi Pırıl Atasev ile mutlu bir birlikteliği olan ünlü isim, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sade bir törenle nişanlanan Hilmi Cem'i yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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