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Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

2013 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe, özel hayatıyla da gündemde. Uzun süredir sevgilisi Pırıl Atasev ile mutlu bir birlikteliği olan ünlü isim, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sade bir törenle nişanlanan Hilmi Cem'i yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:23
Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Son olarak Survivor All Star 2024'te izleyici karşısına çıkan Hilmi Cem İntepe, uzun süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Survivor ile adını duyurduktan sonra oyunculuğa adım atan İntepe, İngiltere'nin başkenti Londra'da sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Pırıl Atasev o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak 'Bir ömür boyu Evet!' notunu düşmüştü.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Aralık ayındaki evlenme teklifi sonrası evlilik yolunda ilk resmi adım geldi.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Sade bir törenle nişanlanan çifti, yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Nişanlanan çift mutlu anlarını da sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Ünlü çifte sosyal medyada sevenlerinden 'maşallah', 'çok güzelsiniz', 'tebrikler' gibi mesajlar yağdı.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

PIRIL ATASEV KİMDİR?

Pırıl Atasev, 1993 yılında İzmir'de doğmuştur.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan isim, dans ve pilates alanlarında uzmanlaşmıştır.

Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...

Amerika'da dans eğitimleri alarak dans kariyerini profesyonel olarak sürdürmeye başlayan ve bazı ünlü isimlerin sahnelerinde de boy gösteren Pırıl Atasev, sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor.