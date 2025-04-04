04 Nisan 2025, Cuma
Survivor Hilmi Cem nişanlandı: Avatar Atakan yalnız bırakmadı! Peş peşe paylaştı...
2013 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe, özel hayatıyla da gündemde. Uzun süredir sevgilisi Pırıl Atasev ile mutlu bir birlikteliği olan ünlü isim, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sade bir törenle nişanlanan Hilmi Cem'i yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:23