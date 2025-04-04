Instagram’da medyum tuzağı! Özel bilgileri elde edip şantaj yapıyorlar

ÖZEL BİLGLERİ ŞANTAJ İÇİN TOPLAMIŞLAR

İlk seansta aslında herkesin tahmin edeceği bilgilerle vatandaşları inandıran medyum böylelikle ikinci ve daha fazla seans için şahısları ikna ediyor. Ardından sorduğu sorularla insanların hayatındaki en özel bilgilere kadar elde ediyorlar. Bu bilgileri derdine derman olsun diye anlatan kişi aslında kendisine yeni bir dert açtığının farkında olmuyor. Medyumun amacı ne kadar çok özel bilgi alırsa o bilgileri o kadar çok parayla değerlendirebilmek oluyor.