Instagram'da medyum tuzağı! Özel bilgileri elde edip şantaj yapıyorlar
Sosyal medya üzerinden kendilerini medyum olarak tanıtan dolandırıcılar, son dönemde birçok kişinin özel bilgilerini elde ederek şantaj yöntemiyle vurgun yapıyor. Ne kadar çok özel bilgi alınırsa, şantajın boyutu o kadar artıyor. Bu kapsamda
Instagram'da "medyum.sorana" isimli hesabın yöneticisi ve iş birlikçileri, edindikleri özel bilgilerle şantaj yaparak 1 milyon lira talep ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.
Ülkemizde son yıllarda artan sosyal medya medyumları insanların duygularını sömürüm paralarını almaya devam ediyor. Binlerce kişiyi kandırıp dolandıran sözde medyumlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla insanları tuzaklarına çekiyorlar. O sırada hayatında olumsuzluk yaşamış, kişisel problemleri olan şahısları hedef alan medyumlar öncelikle ilk seansı ücretsiz olarak vatandaşları kendilerine çekiyorlar.
ÖZEL BİLGLERİ ŞANTAJ İÇİN TOPLAMIŞLAR İlk seansta aslında herkesin tahmin edeceği bilgilerle vatandaşları inandıran medyum böylelikle ikinci ve daha fazla seans için şahısları ikna ediyor. Ardından sorduğu sorularla insanların hayatındaki en özel bilgilere kadar elde ediyorlar. Bu bilgileri derdine derman olsun diye anlatan kişi aslında kendisine yeni bir dert açtığının farkında olmuyor. Medyumun amacı ne kadar çok özel bilgi alırsa o bilgileri o kadar çok parayla değerlendirebilmek oluyor.
1 MİLYON KAPTIRMIŞ Sabah'ın haberine göre sahte medyum elde ettiği bu bilgileri başkalarına yaymakla tehdit ediyor. Şantaj ile istenen para, edinilen özel bilginin kıymeti kadar yükselebiliyor. Bu çerçevede "medyum.sorana"isimli Instagram hesabının yöneticisi ve işbirlikçileri özel bilgilerini edindikleri kişilere şantaj yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Şikayet sonrası haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler "Özel bilgilerini akrabalarına ailene söyleyeceğim" diyerek tehdit edip şantaj yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandılar.
"Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilen şüphelilerin şantaj yaptıkları kişilerden 1 milyon lira istedikleri belirlendi.
Erdinç Tekin, Fatma Tekin ve Mehmet Türkmen isimli şüphelilerin Instagram'da medyum dolandırıcılığından daha öncede işlem gördükleri öğrenildi.