Ders almak, hayatımızda en çok duyduğumuz fakat hiçbir zaman uygulayamadığımız bir kavram aslında.

Tam 78 kişi otel yangınında hayatını kaybetti. Dile kolay 78 kişi ailelerinden, hayallerinden ve hayatlarından kopup gitti.

Yangın çıkan otelle ilgili olarak ruhsatından denetimine, uyarı sensörlerinden yangın merdivenlerine kadar birçok iddia ortaya atıldı.

Yetkililer ilk ağızdan yangınla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın sonunda tüm soruların cevap bulacağını belirtti. Soruşturmanın sonucunda yangının neden çıktığı, neden bu kadar kısa sürede büyüdüğü, neden bu kadar uzun süre devam ettiği, insanların neden dışarı çıkamadığı bütün bu soruların cevabı ortaya çıkacaktır.

Acılar o kadar büyük ki, hayatını kaybedenler arasında çocuk, anne ve babalar var. Geride onlar için yas tutan aile üyeleri ve akrabaları var.

Herkesin yüreğine bir kor gibi düşen devasa bir acı var.

Yazımızın başında dedik ya ders almak diye.

Peki bugüne kadar yaşanan farklı farklı üzücü olaylardan ders aldık mı?

Sanmıyorum.

Yağmur yağar, elektrik çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybeder, sel olur heyelan bölgesinde yapılmaması gereken ev çöker can kaybı olur. Parkta çevre düzenlemesi için çukur kazılır, içine çocuk düşer hayatını kaybeder. Hangi birini yazalım ki, hangi birinden ders aldık diyebiliriz ki?

Bitmedi tabi ki, eğence mekanında yangın çıkar, içerde mahsur kalanlar feci şekilde hayatını kaybeder. Denetim yapması gerekenler denetim yapmaz, işyeri sahipleri eksikleri varsa gidermez. Sonuç ne peki? Ardında acılar bırakıp giden kayıplar, o kayıplara yas tutan yakınları.

Ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan son olay ise bir otel yangını. Ortada bir ihmal varsa bu ihmalin sorumluları, tespit edilip ortaya çıkarılmalıdır.

Yukarıda da yazdık basında ardı arkası kesilmeyen vahim iddialar var. Bu iddialar doğru mu? Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları şimdi bu soruların cevabını bekliyor.

Yürütülen hem adli hem idari soruşturma sonucunda bahsedilen ihmaller zincirinden kim ya da kimler sorumluysa hukuki olarak gereken yapılması herkesin en büyük beklentisi.

Bir musibet bin nasihatten iyidir demişler ama önemli olan bir musibetten ders çıkarabilmek. Şimdi bilerek eksik kalemlerle hizmet verenler varsa şapkalarını önlerine koyma zamanı.

Şimdi bilerek denetim eksikliği yapanlar varsa vicdanlarıyla baş başa kalma zamanı.

Son olarak bu acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.