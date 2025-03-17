Birlik ve kardeşliğin, paylaşmanın simgesi Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu mübarek ayın ardından Ramazan bayramı da herkesin sıla hasretini dindirdiği akraba ziyaretlerinin yapıldığı günler oluyor. Ancak bayramlar ya da tatil günleri her sene olduğu gibi yine fırsatçıların gözünü diktiği günler olacak maalesef. Özellikle kiralık araç ve tatil rezervasyonuyla ilgili dudak uçuklatan rakamlar karşımıza çıkabilir. Bu iki başlıkta mağduriyet yaşamamak için neler yapabiliriz biraz onları konuşalım istedik

Gelin ilk olarak araç kiralamayla ilgili birkaç kelam yazalım. Kurumsal olarak bu işi yapan ve piyasadaki araç kiralama standartlarına uygun işyerlerine sözümüz yok. sözümüz merdiven altı tabir edilen, bir oda ve kapının önüne dizilen üç beş araçla kiralama işi yapan fırsatçılara. Üstelik vergi veriyor mu bilinmez, kiralık diye koyduğu araçların sigortası var mı yok mu belli değil. Böyle bir yerden araç kiralamanız durumunda eğer aracın sigortası yoksa yaşanacak bir trafik kazasında başınız epey ağrıyabilir. Bakımsız bir araç hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atabilir. Fırsatçı tayfayla ilgili en büyük sorunlardan biri de istedikleri ücret. Günler öncesinden araç kiralama durumunuz olmayacağı için, bayram arifesinde istenilen ücretler dudak uçuklatıyor. Artık bu bayram vicdansızlık sınırını nasıl belirleyecekler göreceğiz bakalım. Piyasada kiralık araç kalmadı işine gelirse bu fiyat söylemleri biraz canınızı sıkabilir.O yüzden kurumsal çalışan yerlerden araç kiralamaya dikkat etmenizde fayda var diyelim. Eğer bu şekilde fırsatçılık yapanlar varsa da ilgili yerlere şikayet etmeyi unutmayınız.

Yine en büyük sorunlardan biri de tatil rezervasyonları. Erken rezervasyon adı altında sayısız dolandırıcılık olayı yaşanıyor maalesef.

Erken rezervasyon yaparak indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenleri kurban seçen dolandırıcılar, bu bayram öncesi de boş durmayacaktır. Gerçekte var olmayan otel fotoğrafları, menü fiyatları ve tatil rotalarıyla bir şekilde ağlarına kurbanlarını çekmeye çalışacaklar.

Aslında yaptıkları çok basit bir yöntem, internete yukarı da bahsettiğimiz görselleri koyup, kapora adı altında para talep ediyorlar. Hiçbir kurumsal firma pazarlık yapar gibi kapora isteme tarzında çalışma yapmaz. Rezervasyon yaptırırken, gördüğünüz ilanın gerçek olup olmadığını anlamanın birkaç yolu var. Firma isminin otel ya da tatil işletmesi kaydının olup olmadığını yetkili kurumlardan kontrol ettirebilirsiniz. Yine lokasyon bilgileriyle arama motorundan böyle bir yerin bulunup bulunmadığını teyit edebilirsiniz. Bu anlattığımız kapora adı altında yapılan dolandırıcılık, burada küçük miktarlarla fazla sayıda kişi dolandırılıp sırra kadem basıyor dolandırıcı. Biir de sizden hesap numarası ve kimlik bilgilerinizi isteyerek yapılanı var. Bunlara ise kesinlikle itibar etmeyiniz. Kredi kartı ödemeniz için banka şifreniz gerekli yalanına kesinlikle kulak asmayınız. Eğer bu tuzağa düşerseniz, kapora dolandırıcılığındaki gibi küçük bir meblağ ile kurtulamayabilirsiniz. Hesabınız ele geçirileceği için bütün birikiminiz gidebilir.

Özetle hem araç kiralamada hem tatil rezervasyonlarında kurumsal firmalarla tatil planlamanızı yaparsanız, kafanız rahat bir tatil geçirmiş olursunuz diyelim.