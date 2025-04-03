Proje Okulları Öğretmen Ataması Sonuçları neden açıklanamadı? MEB Atamalar ne zaman belli olacak?

Proje okulları atama sonuçları, uzun süredir öğretmenler ve adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye genelindeki birçok ilde başvurular 12-19 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. İlk olarak 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelendi.
Proje Okulları Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Proje okulu atama sonuçlarının açıklanacağı tarih öğretmen adayları tarafından heyecanla bekleniyordu. Başlangıçta 3 Nisan olarak duyurulan tarih kamu çalışanlarının idari izne ayrılması sebebiyle 8 Nisan 2025'e ertelendi. Eğitim camiasının gözleri şimdi 8 Nisan'a çevrildi. Atama sonuçları, bu tarihten itibaren duyurulacak ve öğretmen adayları, göreve başlayabilmek için gerekli işlemleri yapmaya başlayacaklar.
Proje Okuluna Atanmak İçin Aranan Şartlar
Proje okullarına atanacak öğretmenlerde aranan şartlar, belirli bir eğitim ve deneyim düzeyini gerektiriyor. İşte, başvuruda bulunmak için yerine getirilmesi gereken temel koşullar:
🔴657 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapmak
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olması gerekiyor.
🔴En Az 4 Yıl Öğretmenlik Deneyimi
Atama için başvuracak adayların, adaylık süresi dahil olmak üzere en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmaları şart. Bu süre, proje okullarındaki ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir kriter.
🔴Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacak öğretmenlerin, ilgili mevzuat gereği bu yükümlülüğü tamamlamış, ertelemiş veya bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmaları gerekmektedir.
🔴İhtiyaç Durumunda Esneklik
Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, dört yıl öğretmenlik yapmış olma koşulu dikkate alınmaksızın, diğer şartlar göz önünde bulundurularak atama yapılabilecektir.