Proje Okulları Öğretmen Ataması Sonuçları neden açıklanamadı? MEB Atamalar ne zaman belli olacak?

Proje okulları atama sonuçları, uzun süredir öğretmenler ve adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye genelindeki birçok ilde başvurular 12-19 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. İlk olarak 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelendi.

Proje okulu atama sonuçlarının açıklanacağı tarih öğretmen adayları tarafından heyecanla bekleniyordu. Başlangıçta 3 Nisan olarak duyurulan tarih kamu çalışanlarının idari izne ayrılması sebebiyle 8 Nisan 2025'e ertelendi. Eğitim camiasının gözleri şimdi 8 Nisan'a çevrildi. Atama sonuçları, bu tarihten itibaren duyurulacak ve öğretmen adayları, göreve başlayabilmek için gerekli işlemleri yapmaya başlayacaklar.

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Proje Okuluna Atanmak İçin Aranan Şartlar

Proje okullarına atanacak öğretmenlerde aranan şartlar, belirli bir eğitim ve deneyim düzeyini gerektiriyor. İşte, başvuruda bulunmak için yerine getirilmesi gereken temel koşullar:

🔴657 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapmak

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olması gerekiyor.

🔴En Az 4 Yıl Öğretmenlik Deneyimi

Atama için başvuracak adayların, adaylık süresi dahil olmak üzere en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmaları şart. Bu süre, proje okullarındaki ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir kriter.