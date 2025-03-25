Yoğun bir gündem yaşanıyor ama bu gündem yoğunluğuna rağmen insanlar gündelik yaşamlarına devam ediyor. Ramazanın bitmesine sayılı günler kaldı.

Kardeşlik ve paylaşma ayı ramazanda herkes kendince manevi huzuru bulmaya çalıştı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı dolasıyla megakentlerden diğer illere büyük göçler yaşanacak. Özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya yoğun bir gidiş olacak. Kimisi anne baba ziyareti, kimi memleket hasretini gidermek için yollara düşecek.

Birlik ve beraberliğin ayı Ramazanda bayramın gelişiyle küsler barışacak dargınlıklar bitecek her sene olduğu gibi.

Dileriz bu gergin ortamda yine küsler barışır yine kardeşlik ön plana çıkar.

Bu genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra bir de uyarılarda bulunalım.

"Ne uyarısı" mı? Olmazsa olmaz fırsatçılar ve fahiş fiyat uyarısı tabii ki.

Geçen haftadan başladı bile haberler. Otogarlarda bilet fiyatlarındaki artışlar. Maliyet, enflasyon, akaryakıt fiyatları gibi etkenler göz önünde bulundurularak yapılan fiyat artışına kimsenin itirazı yok. Fakat 4 kişilik bir ailenin bayramını, haksızca artış yapılan bilet fiyatlarıyla kimsenin zehir etme hakkı da bulunmuyor sanırım. Bunun tek çözümü taşımacılık yoluyla ilgili, federasyonların gerekli maliyetleri ve kar oranını tespit ederek hem firmalar hem de vatandaşlar için makul fiyatlandırmanın yapılması.

Aynı durum havayolu uçuşları için de pek farklı değil, bayram münasebetiyle fiyatlardaki artış orada da dikkati çekiyor. Buna gerekçe olarak talep yoğunluğu gösteriliyor.

Hemen hemen hepimiz araç kiralamışızdır, yine bu bayramda da binlerce insan araç kiralayacak. Günlük araç kiralama fiyatları şimdiden "yok artık" dedirtmeye başladı bile.

Hele bayram arefesinde araç bulmanız imkânsız olabilir, eğer kiralık araç bulursanız da o araca, kiralama şirketi tarafından "Bulunmaz Hint Kumaşı" muamelesi gösterebilir.

Yazımızın son kısmında ise "kavimler göçünü" andıran bayram yolculuğunda trafik kurallarına lütfen uyalım. İstanbul'dan Anadolu'ya memleket yolculuğunda karşınıza muhakkak bir ya da birkaç trafik canavarı ya da magandası çıkacaktır. Ne siz bunlara uyun ne de kendiniz de bir trafik canavarı ya da magandası olmayın. Emin olun bir şey kaybetmezsiniz.

Özetle on bir ayın sultanı mübarek ramazanda ülke olarak her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde yaşamak herkesin tek dileği.

En büyük dileğimizde bayramın bayram gibi yaşanması.