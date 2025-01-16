İstanbul'da yaşayanlar için en büyük sorunlar sıralamasında trafik çilesi eminim listenin en üst sıralarında yer bulacaktır. Nasıl en üst sıralarda olmasın ki? Ortalama sabah 2 saat, akşam 2 saat günün neredeyse 4 saati yollarda geçiyor. İşe gitmek bir çile akşam eve dönmek ayrı bir dert. Artık arkadaşlarla buluşma, misafirliğe gitme, alışveriş yapma gibi aktiviteler İstanbul trafiğine göre ayarlanıyor. Misafirlikteyseniz "aman trafik sıkışmadan biz kalkalım", bir arkadaşınızla buluşacaksanız "yol bir saat gösteriyor istersen başka zaman" görüşürüz gibi cümleler hayatımızın bir parçası oldu adeta. Buraya kadar çile ve bu çilenin mağdurları olanları yazdık. Kısacası günlük akış ve planlama trafiğe göre yapılır oldu.

Yazımızın bundan sonraki bölümünde ise bu çileyi çekmek istemeyen, kendince kurnazlık yapanlara biraz değineceğiz. İnsanlar trafikte zaman zaman durma noktasına gelecek şekilde ilerlemeye çalışırken, sağdan soldan "dat dat" sesleriyle ışıklı araçlar tam gaz devam ediyorlar. Evet aslında hepimizin anladığı üzere usulsüz çakar kullanan araç sürücülerinden bahsediyoruz. Kanunlarda net bir şekilde belirlendiği üzere geçiş üstünlüğü bulunan ve kamu görevi dışındaki araçların dışında çakar kullanımı yasak. Bu yasağa uymayıp hem trafikteki diğer sürücülerin hakkını hiçe sayan, hem de emniyet şeridine girebilmek için sürekli siren ve çakar tertibatıyla insanları taciz edenlerden bahsediyoruz. E bir de yol vermeyenlere karşı "nasıl yol vermezsin" tavırlarını da yazmazsak olmaz.

Emniyet ekipleri rutin olarak hergün usulsüz çakar ve emniyet şeridi ihlali denetimi yapıyor. Bu denetimlerde usulsüz çakar kullananlara gerekli cezai işlem uygulanıyor. Ancak denetimlere rağmen maalesef bu ihlaller devam ediyor. Trafikte bu çileyi çeken İstanbulluların yapması gereken şey ise ambulans itfaiye polis araçları dışında, geçiş üstünlüğü olmadığını düşündüğünüz araçlarla ilgili olarak ihbarda bulunmak. 112 ye bildirdiğiniz plaka ekipler tarafından plaka sorgulaması yapıldığında geçiş üstünlüğü olup olmadığı tespit edilecektir. Eğer ihlal yapan bir araç olduğu tespiti yapılırsa plaka üzerinden adresine gerekli ceza gönderilecektir.

2025 yılı itibarıyla trafikteki ceza düzenlemelerine göre usulsüz çakar ve sesli uyarı taktırmanın cezası tam 138 bin 172 lira oldu. Üstelik bir yıl içinde tekrar ihlal yapılırsa bu kez 276 bin 345 lira para cezası kesilecek.

İstanbullunun trafik çilesi nasıl biter bilinmez ama, trafikte kural tanımazlarla ilgili denetimler bu çileyi çekenlerin biraz olsun içini rahatlatıyor.