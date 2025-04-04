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Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

Nakit ihtiyacı olanlar, bankaların sunduğu kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Nisan 2025'te kredi faiz oranlarının güncellenmesi ile vatandaşlar ihtiyaç kredisi maliyet tablolarını araştırıyor. Halkbank ve Ziraat Bankası, 35 bin TL'lik kredi paketleri için güncel faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını paylaştı. İşte ihtiyaç kredisi faiz oranları ve taksit tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:35
Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

Bankalar, acil nakit ihtiyacı olanlar için düşük faizli ve kampanyalı ihtiyaç kredilerini duyurdu. 35.000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Kamu bankalarında ihtiyaç kredilerinin aylık taksitleri 2.534,18 TL'den başlıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise vade süresine ve faiz oranına bağlı olarak değişiyor. Her iki kamu bankasının sunduğu kredi paketleri, gelir durumuna ve kredi notuna göre farklılık gösteriyor. Peki Halkbank ve Ziraat Bankası'nın faiz oranları nedir? 12, 24, 36 ay vade seçeneklerinde taksit tutarları ne kadar oluyor? İşte 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu…

Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

ZİRAAT BANKASI

35.000 TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede aylık taksit 2.534,18 TL olarak hesaplanıyor. Faiz oranı %4,99 seviyesinde, yıllık toplam maliyet oranı ise %113,80 civarında yer alıyor.

Kredi Tutarı: 35.000 TL

Faiz Oranı:% 4,99

Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

🔹Vade: 36

Taksit Tutarı: 2.534,18 TL

Toplam Geri Ödeme: 91.230,48

🔸Vade: 24

Taksit Tutarı:2.915,50 TL

Toplam Geri Ödeme: 69.972

🔹Vade: 12

Taksit Tutarı:4.286,87 TL

Toplam Geri Ödeme: 51.442,44

Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

HALKBANK

Halkbank'ta 35 bin TL ihtiyaç kredisinin 36 ay vadede taksit tutarı 2.633,24 TL'ye denk geliyor. Uygulanan faiz oranı %5,25 iken, toplam geri ödeme miktarı ise 94.796,64 TL olarak belirtiliyor.

Kredi Tutarı: 35.000 TL

Faiz Oranı: % 5,25

Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

🔸Vade: 36

Aylık Taksit Tutarı: 2.633,24 TL

Toplam Geri Ödeme: 94.796,64 TL

🔹Vade: 24

Aylık Taksit Tutarı: 3.004,89 TL

Toplam Geri Ödeme: 72.117,36 TL

🔸Vade: 12

Aylık Taksit Tutarı: 4.365,56 TL

Toplam Geri Ödeme: 52.386,72 TL

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