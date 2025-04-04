Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

Bankalar, acil nakit ihtiyacı olanlar için düşük faizli ve kampanyalı ihtiyaç kredilerini duyurdu. 35.000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Kamu bankalarında ihtiyaç kredilerinin aylık taksitleri 2.534,18 TL'den başlıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise vade süresine ve faiz oranına bağlı olarak değişiyor. Her iki kamu bankasının sunduğu kredi paketleri, gelir durumuna ve kredi notuna göre farklılık gösteriyor. Peki Halkbank ve Ziraat Bankası'nın faiz oranları nedir? 12, 24, 36 ay vade seçeneklerinde taksit tutarları ne kadar oluyor? İşte 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu…