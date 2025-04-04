Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!
Nakit ihtiyacı olanlar, bankaların sunduğu kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Nisan 2025'te kredi faiz oranlarının güncellenmesi ile vatandaşlar ihtiyaç kredisi maliyet tablolarını araştırıyor. Halkbank ve Ziraat Bankası, 35 bin TL'lik kredi paketleri için güncel faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını paylaştı. İşte ihtiyaç kredisi faiz oranları ve taksit tutarları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:35