Geri sayım bitti! Sustalı Ceylan ilk bölümüyle bu akşam atv'de!

atv'nin yeni dizisi "Sustalı Ceylan" için beklenen gün geldi! Süreç Film imzalı dizi bu akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak Süreç Film imzası taşıyan dizi, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Duygusal derinliği ve gerilim yüklü sahneleriyle dikkat çeken "Sustalı Ceylan", genç ve masum bir annenin, oğlu Yusuf ile birlikte hayata tutunma mücadelesini konu alıyor. İşte Sustalı Ceylan hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi