Viral Galeri Viral Tıkla Geri sayım bitti! Sustalı Ceylan ilk bölümüyle bu akşam atv'de!

Geri sayım bitti! Sustalı Ceylan ilk bölümüyle bu akşam atv'de!

atv'nin yeni dizisi "Sustalı Ceylan" için beklenen gün geldi! Süreç Film imzalı dizi bu akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak Süreç Film imzası taşıyan dizi, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Duygusal derinliği ve gerilim yüklü sahneleriyle dikkat çeken "Sustalı Ceylan", genç ve masum bir annenin, oğlu Yusuf ile birlikte hayata tutunma mücadelesini konu alıyor. İşte Sustalı Ceylan hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:43
Geri sayım bitti! Sustalı Ceylan ilk bölümüyle bu akşam atv’de!

atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan "Sustalı Ceylan" için heyecanlı bekleyiş sona erdi!

Geri sayım bitti! Sustalı Ceylan ilk bölümüyle bu akşam atv’de!

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Geri sayım bitti! Sustalı Ceylan ilk bölümüyle bu akşam atv’de!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu anlatan dizide Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber) ve Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.

Geri sayım bitti! Sustalı Ceylan ilk bölümüyle bu akşam atv’de!

CEYLAN'IN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır:

Geri sayım bitti! Sustalı Ceylan ilk bölümüyle bu akşam atv’de!

Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Tek destekçisi, Necmi'nin yaşlı babası Veysi'dir.

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