Hemen hemen hepimiz kargo ya da bir ürün siparişi veriyoruz ve bunların teslimatında imza atmamız gereken zamanlar da oluyor. Ürünü teslim eden görevli için bu yerine getirilmesi gereken bir prosedür. Fakat dolandırıcılar bu imza konusunu bile başınıza büyük belalar açabilecek bir duruma getirebiliyor. Kargo teslimi alıyorum derken evinizi ya da aracınızı kaybedebileceğiniz bir borç senedine imza atmış olabiliyorsunuz!

Aman dikkat diyelim ve bu dolandırıcılığın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışalım. Vicdansızların yapmış olduğu dolandırıcılık "pencere yöntemi" olarak adlandırılıyor. Nedir bu pencere yöntemi? Dolandırıcı size ait evrak ya da ürün teslimi olduğunu söyleyerek teslimat öncesi imza atmanızı istiyor. İmza attığınız evrakın altına ise bir borç senedi yerleştiriyor. Kargo teslim evrakının pencere bölümünü ise daha önceden anlaşılamayacak şekilde kesiyorlar.

Siz kargo kağıdı üzerindeki pencereye imza attığınızı sanırken aslında borç senedine imza atmış oluyorsunuz.

İmzayı alan dolandırıcı borç senedine istediği rakamı yazarak hayatınızı karartabiliyor.

Peki gelen kargoyu ya da evrakı almayacak mıyız? Bunun bir önlemi yok mu? Elbette var. Öncelikle kargo ya da ürün siparişiniz olduğundan emin olmanız gerekiyor. Resmi ya da özel kurumlardan bir evrak gelmiş ise bundan haberiniz olmayabilir doğal olarak. Yani dolandırıcılar falan kurumdan geliyorum diye yalan söyleyebilir. Her durumda yapmanız gerekenleri sıralayalım. Gelen kişinin gerçekten kargo çalışanı olduğunu gösterir kurum kartını sorabilirsiniz. Üzerinde tanıtım kartı ya da kurum yeleği bulunacaktır. Bunlar gelen kişinin gerçekten kargo çalışanı olup olmadığını anlamanızda yardımcı olacaktır, asıl önemli olan ise imza atma bölümü. İşte burada eğer gelen kişi dolandırıcı ise ve size "pencere" tuzağı kurmuşsa imzanızı pencerenin dışına taşacak şekilde atmaya özen gösterin. Yani imza attığınız alanın altında boş bir senet varsa oraya imzanızın sadece bir bölümü geçecektir. Bu da dolandırıcın tuzağını suya düşürecek. İçiniz daha da rahat etsin diyorsanız hem imzanızı pencere bölümünün dışına taşacak şekilde atın hem de teslim evrakının pencere bölümünün kesilmiş olup olmadığını, imza atarken kontrol etmeye çalışın.

Bu basit önlemle hiçbir alakanız olmayan borç senedi ve devamında icra ya da haciz mağduriyetinin de önüne geçmiş olacaksınız