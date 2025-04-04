4 Nisan 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! Cuma hutbesi konusu ve tam metni

GÜÇLÜ BİR TOPLUMUN İNŞASINDA ANNE BABANIN ROLÜ

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in huzuruna bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resûlü! Mükâfatını Allah'tan bekleyerek hicret ve cihad etmek istiyorum." dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s), "Annen ve baban hayatta mı?" diye sordu. Adam, "Evet, ikisi de hayatta." deyince Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ona şu öğüdü verdi: "Öyle ise anne babana dön ve onların gönüllerini al."1

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin bize bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri de anne ve babamızdır. Annemiz; gönlümüze şefkat ve muhabbet tohumları eken; bize, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırma şuuru kazandıran ilk öğretmenimizdir. Annemiz; aileyi ayakta tutan, evladına karşılıksız sevgi veren, insanlığa faydalı nesiller armağan eden rahmet ve merhamet nişanesidir. Babamız ise; hayatın zorlukları ve sıkıntıları karşısında sırtımızı yaslayacağımız ulu bir çınardır. Her türlü kötülüğe ve tehdide karşı sığınabileceğimiz güçlü bir kaledir. Hülasa, anne ve babamız; sabırla bizleri geleceğe hazırlayan, yerleri asla doldurulamayacak mümtaz şahsiyetlerdir. Onlara saygı, Allah'a saygıdır. Onlara hürmet, Allah'a hürmettir. Duaları, cennetin anahtarıdır. İslam'a uygun meşru istek ve tavsiyeleri ise huzurun kaynağıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Sorumluluk sahibi bir anne; Hz. İsmâil için bütün sıkıntıları göğüsleyen, onun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için koşuşturan Hz. Hâcer gibi olmalıdır. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizi yetiştiren Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın nadide goncası Hz. Fâtıma gibi olmalıdır.

Sorumluluk sahibi bir baba ise; "…Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin…"2 diyen Hz. Nûh gibi evladını kötülüklerden kurtarabilmenin çabasında olmalıdır. "Yavrucuğum! Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır..."3 tavsiyesi ile çocuğuna hesap verme bilinci aşılayan; "Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelen musibetlere sabret…"4 nasihatiyle onu namaza, iyiliğe, hakka ve hakikate davet eden; "…Yeryüzünde gururla, kibirle yürüme!... Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de yükseltme…"5 tavsiyesi ile de nezaket ve görgü kurallarını ona öğreten Hz. Lokmân gibi olmalıdır.