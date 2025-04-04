04 Nisan 2025, Cuma
Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel'den kötü haber
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen Aycan Varış ile Onur Yüksel çifti, geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündeme gelen çiftten kötü haber geldi. Varış, ayrılık haberini gözyaşları içinde duyurdu.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 11:09