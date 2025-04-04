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Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel'den kötü haber

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen Aycan Varış ile Onur Yüksel çifti, geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündeme gelen çiftten kötü haber geldi. Varış, ayrılık haberini gözyaşları içinde duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 11:09
Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel’den kötü haber

2015-2017 yılları arasında yayınlanan ve ilgiyle izlenen izdivaç programı 'Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Aycan Varış ve Onur Yüksel'in o dönem yaşadıkları aşk yarım kalmıştı.

Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel’den kötü haber

Programın favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıllık aranın ardından ilişkilerine bir şans daha vermeye karar vermişti.

Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel’den kötü haber

Geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını açıklayan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel’den kötü haber

FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ancak, çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Aycan Varış, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, gözyaşlarıyla ayrıldıklarını belirtti. Ardından da Onur Yüksel ile olan tüm kareleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel’den kötü haber

"BU KEZ ONUR ANLATSIN"

Aycan Varış, şu sözleri kullandı:

"Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım Onur anlatsın. Anlatabilirse...

Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel’den kötü haber

Ben artık gerçekten toparlayıcı olmaktan, bir şeyleri düzenlemekten, geleceği inşa etmeye çalışmaktan yorgunum. Birkaç gün story atmak istemiyorum.

Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel’den kötü haber

Biraz psikolojimi toplamak istiyorum. Ben toparlanırım merak etmeyin. Bunu yıkmaya da niyetim yok ama sadece kendisi anlatsın. Bana biraz dokunmayın olur mu?"