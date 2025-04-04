Gözyaşlarıyla anlattı! Kısmet Olur Aycan Varış ile Onur Yüksel’den kötü haber

"BU KEZ ONUR ANLATSIN"

Aycan Varış, şu sözleri kullandı:

"Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım Onur anlatsın. Anlatabilirse...