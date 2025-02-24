Son günlerde özellikle yurt dışı kaynaklı aramalarda vatandaşlardan tehditle para almak isteyenler daha sık gündeme gelmeye başladı.

Bunun son örneği İstanbul'da yaşandı ancak şüpheliler bu sefer baltayı taşa vurdu. İstanbul polisi film gibi bir operasyonla iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Emekli bir bankacının telefonu yurt dışına ait bir numaradan arandı. Telefondaki kişi 100 bin dolar vermezse başına kötü şeyler geleceği tehdidinde bulundu.

Emekli bankacı ilk başta bu tehdidi pek önemsemedi. Ancak şüpheliler aradıkları adamın oğluna sosyal medyadan ulaştı. Sosyal medyasında gitar çaldığını gördükleri gençle irtibata geçen zanlılar, kendi çocuklarına gitar kursu vermek istediklerini söyledi. Kurdukları planın devamında görüşmek için İzmit'te bir AVM'de randevulaştı.

Her şeyden habersiz bir şekilde İzmit'teki AVM'ye gelen genç buluşma adresinde kimseyi göremedi.

Çünkü o iki zanlı genci adım adım takip etti ve her anını fotoğrafladı.

Ardından bu fotoğrafları gencin babasına gönderen zanlılar, emekli bankacıyı oğlu üzerinden yeniden tehdit etmeye başladı.

Baba işin ciddi olduğunu düşünerek durumu hemen polise bildirdi.

İhbarı alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Baba ve oğlunun bilgisine başvuran ekipler, buluşma adresi olan AVM'ye gitti. Burada yaptıkları kamera incelemesinde iki şüphelinin adım adım genci takip ettiklerini tespit etti. Kamera görüntülerinden eşgalleri belirlenen şüphelilerini İstanbul Fatih'te oldukları anlaşıldı.

Yapılan başarılı operasyonla iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Zanlıların babayı korkutmak için evinin fotoğrafını çekip gönderdikleri de ortaya çıktı.

Yakalanan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli de yağmaya teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Film gibi bir operasyonla zanlılar yakalanırken, bu başarılı operasyondan çıkarılacak dersler neler peki?

Vatandaşlar yurt dışı kaynaklı aramalar geldiğinde daha dikkatli olmalı.

Ya da gönderilen linklere tıklamadan silmeleri başlarına gelebilecek olası bir dolandırıcılığın önüne geçecektir.