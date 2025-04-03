Evde Bakım Maaşı yattı mı? Nisan ayı Evde Bakım Maaşı ne zaman yatacak, son durum ne?
2025 Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman başlayacağı ilk haftanın geride kalmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Her ay düzenli olarak yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabilirken, illere göre ödeme tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle birçok kişi, evde bakım maaşı yatan illerle ilgili güncel listeyi araştırmakta.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:43