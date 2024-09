Türkiye günlerdir küçük Narin'in vahşice bir cinayete kurban gitmesini konuşuyor. Hayalleriyle birlikte hayattan koparılan Narin'in nasıl öldüğü, kimler tarafından öldürüldüğü ise hala cevap bekleyen sorular arasında bulunuyor.

Soruşturma tüm hızıyla devam ederken, küçük kızın ölümünde parmağı olabilecek herkes mercek altına alındı ve alınıyor. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalarda yapılan gözaltılarla birlikte savcılık ve mahkeme sürecinin ardından 11 kişi tutuklandı. Ancak elde bulunan deliller, çelişkili ifadeler Narin'i kimin öldürdüğüyle ilgili bir itiraf gelmediği için, Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü net olarak tespit edilemedi. Şunu da belirtmek gerekiyor. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 11 kişi tutuklandı. Henüz iddianame hazırlanmadı, iddianame hazırlandıktan sonra sanıkların yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. Narin'in katil ya da katilleri bu kişiler arasında mı değil mi? Bunu kimse bilmiyor. Bu yapılacak sorgulamanın ardından ortaya çıkacak.

Son yılların belki de en karmaşık cinayet dosyası üzerinde televizyonda radyoda sokakta çarşıda, hemen her yerde insanlar bunu konuşuyor. Peki bu daha ne kadar sürecek? O köyde yaşayan ancak bu vahşi cinayetle alakası olmayanlar bu travmayı nasıl atlatacak. Narin'le her gün oyun oynayan okula giden arkadaşları bu üzücü durumdan nasıl çıkacak, kendilerini nasıl toplayacak?

İşte bu sarmaldan çıkılması için Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğünün cevabının bir an önce bulunması gerekiyor. Kolluk kuvvetleri, Savcılık adeta iğneyle kuyu kazarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.

Şunun da altını çizmek gerekiyor, medyanın günlerdir işlediği bu vahşi cinayette, her gün sanki yeni bir soru işareti ekleniyor gibi görünse de, bu tam tersi olabilir. Soruşturma birimleri doğal olarak her bilgiyi paylaşmıyor. Medya sektörü ve vatandaşların kafasında her gün yeni soru işaretleri ortaya çıksa da, soruşturma ekipleri tam tersine bu soru işaretlerini minimize etmiş olabilir. Yani Narin'in katil ya da katillerinin tespit edilmesi an meselesi olabilir. Ya da tespit edildi ancak delillendirme safhasına geçilmiş olabilir. Şu an adli süreç devam ederken, soruşturma dosyasına giren bir ifade, görüntü ya da ses kaydı soruşturmayı aydınlatmak için önemli katkı sağlayabilir.

Burada medyaya düşen görev suçlu aramak değil, yapılan resmi açıklamalar, savcılık ve mahkeme sürecinde ortaya çıkan deliller eşliğinde soruşturmaya katkı sağlayabilecek bir süreçle, kamuoyunu bilgilendirme yapmak olmalıdır muhakkak.

Her gün soruların arttığı, yeni senaryoların yazıldığı bu soruşturmanın aydınlatılması konusunda, Adli Tıptan çıkacak rapor ve yeni gözaltıların vermiş olabileceği bilgiler belki de kritik noktaların başında geliyor.