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Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak Vergisi ne kadar, nereden ödenir? 2025 Örnek hesaplama tablosu

2025 yılı emlak vergisi dönemi başladı. Bina, arsa ve arazilere ait vergiler, metrekare birim değerlerine göre belirlenirken, bu yıl hesaplamalara yüzde 21,965 oranındaki artış yansıdı. Yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılan vergi tutarları, mülk sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Konut, iş yeri ve arsa sahibi milyonlarca kişi, emlak vergisinin birinci taksit ödeme süresi ve güncel tutarlarını araştırmaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 15:40
Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak Vergisi ne kadar, nereden ödenir? 2025 Örnek hesaplama tablosu

Emlak vergisi ödemeleri, her yıl olduğu gibi iki eşit taksitte yapılabiliyor. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit dönemi, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar, emlak vergisi borçlarını ödeyenler, vergi yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak.

İkinci taksit ödemeleri ise 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak Vergisi ne kadar, nereden ödenir? 2025 Örnek hesaplama tablosu

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Vergi ödemelerini yapmak oldukça kolay. Gayrimenkul sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden, e-Devlet üzerinden veya bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla emlak vergisi ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, vergi dairelerinden de ödeme yapılması mümkün.

Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak Vergisi ne kadar, nereden ödenir? 2025 Örnek hesaplama tablosu

2025 Emlak Vergisi Tutarları Ne Kadar?

Emlak vergisi oranları, büyükşehirlerde ve diğer illerde farklılık göstermektedir. 2025 yılında belirlenen oranlar şöyle:

Büyükşehirlerde:

Mesken: Binde 2
İş Yeri: Binde 4
Arsa: Binde 6
Arazi: Binde 2

Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak Vergisi ne kadar, nereden ödenir? 2025 Örnek hesaplama tablosu

Diğer İllerde:

Mesken: Binde 1
İş Yeri: Binde 2
Arsa: Binde 3
Arazi: Binde 1

Bu yıl, emlak vergisinin hesaplanmasında uygulanan artışla birlikte, 2024 yılında mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarlarında değişiklik meydana geldi.

Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak Vergisi ne kadar, nereden ödenir? 2025 Örnek hesaplama tablosu

Örnek Hesaplama: 2025 Yılı Emlak Vergisi

Örnek olarak, 2024 yılına ait 700.000 TL değerindeki bir konutun vergi değeri üzerinden hesaplama yapalım:

2024 yılı için uygulanan yeniden değerleme oranının yarısı: %21,965
2025 yılı emlak vergi değeri: 700.000 TL + (%21,965 artış) = 853.755 TL

Vergi değeri 853.000 TL olarak esas alınarak hesaplanır.

Büyükşehirde bulunan bu dairenin vergi tutarı, 853.000 TL üzerinden binde 2 oranında hesaplanarak yaklaşık 1.706 TL olarak bulunur.

Bu tutar, 2 eşit taksitte ödenebilecektir.

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