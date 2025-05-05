Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak Vergisi ne kadar, nereden ödenir? 2025 Örnek hesaplama tablosu

Emlak vergisi ödemeleri, her yıl olduğu gibi iki eşit taksitte yapılabiliyor. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit dönemi, 31 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar, emlak vergisi borçlarını ödeyenler, vergi yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak.

İkinci taksit ödemeleri ise 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.