Emlak Vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak Vergisi ne kadar, nereden ödenir? 2025 Örnek hesaplama tablosu
2025 yılı emlak vergisi dönemi başladı. Bina, arsa ve arazilere ait vergiler, metrekare birim değerlerine göre belirlenirken, bu yıl hesaplamalara yüzde 21,965 oranındaki artış yansıdı. Yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılan vergi tutarları, mülk sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Konut, iş yeri ve arsa sahibi milyonlarca kişi, emlak vergisinin birinci taksit ödeme süresi ve güncel tutarlarını araştırmaya başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 15:40