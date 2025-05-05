TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?
Üniversite hayali kuran binlerce adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınavın oturum tarihleri yaklaşırken, adaylar sınav yerlerini gösteren giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki 2025 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 16:58