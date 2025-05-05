TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran binlerce adayın katılacağı bu önemli sınav, üç oturumdan oluşacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamadan oluşan YKS'nin tarihi de belli oldu. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak?