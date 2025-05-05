Viral Galeri Viral Liste TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?

TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?

Üniversite hayali kuran binlerce adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınavın oturum tarihleri yaklaşırken, adaylar sınav yerlerini gösteren giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki 2025 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 16:58
TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran binlerce adayın katılacağı bu önemli sınav, üç oturumdan oluşacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamadan oluşan YKS'nin tarihi de belli oldu. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak?

TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?

2025 YKS Tarihleri Netleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini resmi internet sitesinde yayımlayarak, YKS oturumlarının tarihlerini duyurdu. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç farklı oturumda sınavlara girecek.

TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?

İşte 2025 YKS tarihleri:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, saat 10:15'te başlayacak. Bu oturum 165 dakika sürecek.

TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar günü, saat 10:15'te başlayacak. Bu oturum ise 180 dakika sürecek.

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar günü, saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

TYT-AYT-YDT 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi 2025 ÖSYM ekranı açıldı mı?

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS sonuçları, sınavların ardından yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen tarihte öğrenebilecekler.

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