22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...

Asgari ücrete son olarak 2023 yılında ara zam yapılmıştı. Söz konusu yılın Temmuz ayında, asgari ücret brüt 13.414 TL'ye, net ise 11.402 TL'ye yükselmişti. 2022 yılında da benzer şekilde temmuz zammı devreye girmiş ve çalışanların maaşlarında yüzde 30'a yakın bir artış olmuştu. Ancak 2024 yılında farklı bir tablo ortaya çıkarak o yıl boyunca herhangi bir ara düzenlemeye gidilmemişti. Net asgari ücret 2024'ün başında 17.002,12 TL olarak belirlenmiş ve yıl sonuna kadar sabit kalmıştı.