Viral Galeri Viral Liste 22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...

22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...

2025 yılına başlarken asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışla birlikte net 22.104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Milyonlarca çalışan, temmuz ayında yapılacak olası bir ara zam konusunda merak içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 16:29
22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...

Asgari ücrete son olarak 2023 yılında ara zam yapılmıştı. Söz konusu yılın Temmuz ayında, asgari ücret brüt 13.414 TL'ye, net ise 11.402 TL'ye yükselmişti. 2022 yılında da benzer şekilde temmuz zammı devreye girmiş ve çalışanların maaşlarında yüzde 30'a yakın bir artış olmuştu. Ancak 2024 yılında farklı bir tablo ortaya çıkarak o yıl boyunca herhangi bir ara düzenlemeye gidilmemişti. Net asgari ücret 2024'ün başında 17.002,12 TL olarak belirlenmiş ve yıl sonuna kadar sabit kalmıştı.

22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...

2025'e Yüzde 30'luk Artışla Başlandı

Yeni yılın başında, 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret yüzde 30 oranında artırılarak net 22.104 TL, brüt 26.005,50 TL'ye çıkarıldı. Devlet desteği de bu dönemde güncellendi ve işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 700 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi.

22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...

Bu artış yılın ilk yarısında işçilerin alım gücünü bir nebze korusa da enflasyondaki gelişmeler yılın ikinci yarısında ek bir düzenleme ihtimalini gündeme taşıdı.

22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...

Bakan Işıkhan: "Şu An İçin Gündemde Değil"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılması yönündeki beklentilere ilişkin yaptığı açıklamada şu an için böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi.

22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...

Ancak ihtiyaç duyulması halinde konunun yeniden değerlendirilebileceğinin de altını çizdi.

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