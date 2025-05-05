22.104 TL maaş alan işçiler dikkat! Ara zam artışı olacak mı? Temmuzda brüt-net hesabı...
2025 yılına başlarken asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışla birlikte net 22.104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Milyonlarca çalışan, temmuz ayında yapılacak olası bir ara zam konusunda merak içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 16:29