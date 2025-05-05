Meteorolojiden 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış, sel ve taşkın | 5-9 Mayıs 2025

Ege'de bölge bölge kuvvetli sağanak bekleniyor. (A Haber arşiv)

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde batı kıyı ilçeleri yerel olmak üzere mevzii sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı